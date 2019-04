Serie A, Sampdoria-Genoa 2-0: il video dei gol e degli highlights

Defrel la sblocca dopo pochi minuti, poi è Quagliarella su calcio di rigore a chiudere il derby della Lanterna.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/04/2019 17:00 | aggiornato 14/04/2019 20:56

Sampdoria-Genoa è il derby della Lanterna valido per la 32ª giornata di Serie A. Le due squadre cercano i tre punti per obiettivi diversi. I blucerchiati vogliono restare attaccati al treno per l'Europa, soprattutto in ottica settimo posto: la Lazio, infatti, dista solo 5 punti. Discorso diverso per il Genoa, che è in cerca dei tre punti per avvicinarsi a quota 40 punti per raggiungere la salvezza matematica: il Grifone è 13º con 34 punti.

La Sampdoria parte subito forte e passa dopo solamente 7 minuti con Defrel che ribadisce in rete una rasoiata di Quagliarella. Poi nella ripresa Biraschi tocca di mano in area ed è il capitano blucerchiato a segnare il 2-0 finale su rigore.

Nel prossimo turno la Sampdoria sarà impegnata nella trasferta di Bologna sabato 20 aprile alle 15. Il Genoa giocherà allo stesso orario a Marassi contro il Torino. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Sampdoria-Genoa: