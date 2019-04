L'arbitro Rocchi gestisce bene l'incontro. Qualche cartellino giallo in più avrebbe però aiutato a calmare gli animi. Decisioni corrette negli episodi chiave.

14/04/2019

Una partita con 4 punti in palio. Non capita spesso, ma la gara fra Milan e Lazio, nell'anticipo della 32esima giornata di Serie A, era effettivamente particolare. Le due squadre, infatti, erano potenzialmente quarte a pari punti (i biancocelesti devono recuperare una partita contro l'Udinese) e avevano pareggiato la partita d'andata.

Avendo vinto ieri quindi il Milan ha più di 3 punti di vantaggio sulla squadra di Inzaghi: arrivando a pari punti, infatti, ora i rossoneri avrebbero anche il vantaggio dello scontro diretto. Per questo la gara, fin dai primi minuti, è stata tesa e tirata. C'era molto nervosismo, ma d'altronde ci si giocava tantissimo.

Inoltre si arrivava alla gara dopo lo strascico delle polemiche dovute per il rigore non dato al Milan settimana scorsa contro la Juventus. Per questo, nella gara più importante del 32esimo turno di Serie A, è stato designato l'arbitro Gianluca Rocchi, considerato da molti il miglior direttore di gara d'Italia.

Rocchi ha diretto bene l'incontro, fin dai primi minuti: giusta, per esempio, la prima ammonizione dell'incontro comminata a Romulo dopo 10 minuti per un intervento in ritardo su Bakayoko. Pochi secondi dopo i rossoneri vorrebbero una punizione dal limite per tocco di mano di Acerbi su cross di Calhanoglu: Rocchi lascia proseguire e mima il gesto della distanza.

La gara è vibrante, e già al 13' c'è un altro episodio da moviola: i giocatori della Lazio, infatti, protestano per un intervento in scivolata di Romagnoli su Correa, ma il rossonero prende la palla. Qui forse Rocchi avrebbe potuto cominciare a tirar fuori qualche giallo per provare a spegnere gli animi.

Nervosismo anche nella ripresa: al 16’ Lulic interrompe fallosamente una galoppata di Calabria, poi costretto a lasciare il posto a Laxalt: Rocchi lascia proseguire, con la Lazio che parte in contropiede. Errore. Al 31’ Rocchi assegna un rigore al Milan per un fallo di mano di Acerbi che però tiene il braccio aderente al corpo. Il direttore di gara torna sui suoi passi dopo l'intervento del VAR e dopo aver rivisto l'azione al monitor.

Due minuti dopo, è scomposto l'intervento di Durmisi su Musacchio in area: giusto il rigore. Al 3’ di recupero animatissime proteste degli ospiti (anche a fine gara) che invocano il calcio di rigore per un contatto Rodriguez-Milinkovic: il difensore del Milan tocca però prima la palla deviandone la traiettoria e togliendo il potenziale possesso al serbo. Tutto sommato è quindi positiva la direzione di gara di Rocchi nell'anticipo della 32esima giornata della Serie A: l'arbitro ha deciso nel modo corretto gli episodi chiave dell'incontro.