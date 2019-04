Milan-Lazio è il match della 32ª giornata di Serie A che vale il quarto posto, almeno per le due squadre coinvolte nel match di San Siro. Con una vittoria, i biancocelesti arriverebbero a pari punti con la squadra di Gattuso, attualmente quarta con 52 punti. Considerato che la Lazio deve anche recuperare il match contro l'Udinese mercoledì sera, i ragazzi di Inzaghi sono alla ricerca dei tre punti in quel di San Siro. Il Milan, dal canto suo, vuole approfittare dello scontro diretto per prendere il largo e mettere pressione all'Inter, impegnata nel posticipo di Frosinone di domenica sera.

