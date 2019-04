Problemi invece per Baroni che schiera un 3-5-2 Ciano affiancato da Ciofani. Solo panchina per Pinamonti, di proprietà della squadra nerazzurra. Ecco quindi le formazioni ufficiali di Frosinone-Inter:

I nerazzurri scenderanno in campo ancora con il 4-2-3-1 ma nonostante il recupero di Lautaro Martinez il titolare in avanti sarà ancora Icardi con dietro Nainggolan. Gioca anche de Vrij, al rientro dopo il problema fisico di qualche settimana fa, mentre Vecino è preferito a Gagliardini.

L' Inter prosegue la sua corsa al terzo posto in Serie A e con la vittoria del Milan nello scontro diretto di ieri sera contro la Lazio, per la squadra di Spalletti è fondamentale vincere il posticipo serale in casa del Frosinone.

