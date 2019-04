I partenopei scendono in campo con molti titolari: dentro Insigne e Mertens con Milik, riposa Meret con Ospina in porta.

di Redazione Fox Sports - 14/04/2019 16:54 | aggiornato 14/04/2019 16:59

Il Napoli scende in campo a Verona con la testa all'Europa League: la squadra partenopea gioca in casa del Chievo nella partita che potrebbe regalare lo Scudetto alla Juventus in caso di mancato successo degli ospiti e nell'11 ci sono però poche sorprese.

Insigne sarà titolare in Chievo-Napoli

Ancelotti infatti schiera una formazione molto simile a quella titolare senza lasciare a riposo molti titolari in vista della sfida dell'Arsenal. In attacco infatti ci saranno Insigne e Mertens, con Milik in avanti. Ospina sostituisce Meret.

Qualche scelta obbligata per Di Carlo che mette Andreolli al posto dello squalificato Bani. Giaccherini gioca ancora trequartista dietro al tandem composto da Pellissier e Stepinski. Ecco le formazioni ufficiali di Chievo-Napoli.

Chievo (4-3-1-2): Sorrentino; Depaoli, Andreolli, Cesar, Jaroszynski; Vignato, Dioussé, Hetemaj; Giaccherini, Pellissier, Stepinski.

Napoli (4-4-2): Ospina; Malcuit, Chiriches, Koulibaly, Ghoulam; Callejon, Zielinski, Fabian Ruiz, Insigne; Mertens, Milik.