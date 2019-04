Serie A, Chievo-Napoli 1-3: il video dei gol e degli highlights

Chievo-Napoli è il match delle 18 della 32ª giornata di Serie A . Gli uomini di Ancelotti, dopo la sconfitta in Europa League, cercano il riscatto in campionato, nonostante il vantaggio della Juventus. Il Chievo, dal canto suo, chiude la classifica all'ultimo posto con 11 punti conquistati in 31 giornate.

Koulibaly fa doppietta e Milik segna da fuori, il gol della bandiera di Cesar non basta: i partenopei vincono 3-1, gialloblu in Serie B.

