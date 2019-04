L'egiziano trova una rete capolavoro in Liverpool-Chelsea e esulta in risposta ai cori beceri fatti dai tifosi Blues in settimana.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 14/04/2019 19:47 | aggiornato 14/04/2019 19:55

Il modo migliore per mettere a tacere i razzisti e gli stupidi in generale per un calciatore è sempre sul campo e oggi Mohamed Salah lo ha fatto in grande stile decidendo un match importante come Liverpool-Chelsea.

L'esultanza polemica di Salah in Liverpool-Chelsea

Negli ultimi giorni sono circolati in rete dei filmati con un gruppo di tifosi dei Blues intenti a intonare cori razzisti nei confronti del giocatore egiziano (Ben distinguibile la frase "Salah is a bomber", scherno della fede islamica del giocatore).

L'ex romanista ha risposto come meglio non si poteva, segnando un gol da urlo che ha regalato il 2-0 e poi esultando mettendosi in una posa chiamata "Tree pose" nello yoga che rappresenta il raggiungimento della pace interiore, come a dimostrare che nulla di quanto gli è stato rivolto lo ha scalfito. Così Salah ha zittito gli sciocchi, come solo i campioni sanno fare.