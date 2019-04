Il Dottore conquista la 146esima prima fila in carriera. Sarà difficile tenere il passo di Marc Marquez, ma la Yamaha è in netta crescita e fa ben sperare per il campionato.

Ad Austin Valentino Rossi ha dimostrato di essere in grandissima forma dopo il podio di Rio Hondo. Un lavoro di squadra impeccabile sin dalla prima sessione di prove libere, poi la scelta di montare le due gomme soft al posteriore nelle FP2 avendo previsto il maltempo per sabato mattina. Nel primo settore del COTA il campione di Tavullia era una freccia scoccata dall'arco di Iwata, persino più veloce di Marquez, sebbene qui il Cabroncito sia inarrivabile per chiunque sul ritmo gara.

Salvo errori domani sarà la marcia trionfale di Marc, ma Valentino Rossi ha molte motivazioni per sorridere e festeggiare la 146esima prima fila in carriera. Se nelle prime due gare si è rivelato l'animale della gara domenicale, stavolta ha fatto un ulteriore step confermandosi come il pilota Yamaha più veloce anche sul giro secco, più scattante persino di Maverick Vinales che, fino a ieri, era l'alfiere della scuderia più veloce con la doppia soft. La pioggia di sabato mattina ha concesso anche condizioni particolari di asfalto, consentendo al nove volte iridato di testare la M1 anche con gomme rain e in una situazione di semiasciutto, dove ha solitamente lamentato poco grip.

Invece gli aggiornamenti di elettronica cominciano a dare i primi frutti, l'erogazione del gas diventa più fluida, il telaio è più flessibile e conferisce più leggerezza alla M1 nei cambi di direzione repentini. Merito della nuova squadra allestita dai vertici Yamaha e coordinata dal nuovo project leader Takahiro Sumi, che ha saputo magicamente connettere, nel vero senso della parola, il cuore giapponese alla mente europea, con l'innesto di nuovi ingegneri che adesso operano in prima linea nel paddock. I tanti reclami urlati da Valentino Rossi nella scorsa stagione hanno finalmente trovato seguito. Non è abbastanza per poter vincere, ma sicuramente l'orizzonte è delineato e visibile.

L'unica preoccupazione del Dottore in vista del GP di Austin è il passo gara e la scelta delle gomme. Sarà fondamentale il warm-up per gli ultimi rilevamenti di setting e per selezionare la mescola con cui presentarsi in griglia. La doppia soft è sicuramente quella che conferisce maggior sicurezza e aderenza a Valentino Rossi, ma su uno dei tracciati più lunghi della MotoGP l'usura potrebbe giocare un tiro mancino nella seconda parte di gara.

Una bella qualifica - ha dichiarato a Sky Sport -, da subito mi sono sentito bene con la moto, ho fatto due bei giri. È stata una giornata particolare, stamattina abbiamo aspettato per girare e alla fine non abbiamo girato. Il tempo era brutto, poi ad un certo punto è spuntato il sole, però è stato importante perché nella FP4 c'erano condizioni miste dove noi di solito soffriamo e invece ero veloce anche lì... Oggi non abbiamo mai lavorato sul passo gara. Con le gomme morbide vado bene, bisognerà vedere quali usare per la gara, che temperatura ci sarà. Secondo me la scelta delle gomme sarà importantissima. Marquez va molto forte, anche Vinales. Poi siamo in tre o quattro là vicino, almeno fino a ieri. Oggi abbiamo migliorato, bisognerà partire bene e provare a stare vicino a Marquez.

Il pesarese conferma che la Yamaha è in un ottimo stato di forma e lo sviluppo procede in crescendo dopo la buona prova di Termas de Rio Hondo.

Ero abbastanza veloce in Argentina, ma oggi forse ero ancora più forte... È la prima fila dell'anno. Dall'Argentina abbiamo lavorato bene sulla moto, anche con le gomme. Ero abbastanza forte in tutte le sessioni di prove. Aspetteremo e vedremo cosa succede.

Occhi puntati anche sulla gara di Moto2, dove Mattia Pasini, uno dei suoi allievi più di vecchia data della VR46 Academy, si gioca un posto da titolare dopo essere rimasto fuori dalla Moto2. Per lui si è aperto uno spiraglio in veste di wild card nel team FlexBox HP 40, dove condividerà il garage con l'amico Lorenzo Baldassarri, vincitore delle prime due gare e maggior contendente al titolo iridato. Nulla di scontato tra i due che ad Austin hanno tra le mani un ricco bottino da mettere in cassa.