L'estremo difensore cerca di controllare il pallone con l'esterno del piede destro ma incredibilmente lo tira verso la sua porta segnando un autogol che porta in vantaggio il Minnesota United. Fortunatamente per lui i suoi compagni pareggeranno nella ripresa per il 3-3 finale ma nulla cancellerà un'autorete che ha del clamoroso.

Blame It On The Jelly #BlameItOnTheJelly | @allianzfield pic.twitter.com/dvRj72nSb7

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK