Le scuse da parte di Kessié e Bakayoko sono arrivate subito dopo il fischio finale con 2 messaggi sui rispettivi canali social. Ma i compagni di Acerbi non hanno preso bene il loro gesto e fra circa 10 giorni la Lazio tornerà a San Siro per il ritorno della semifinale di Coppa Italia, in una partita che si avvicina con un clima già infuocato.

Sono due piccoli "uomini" che mostrano la maglia di un grande campione in campo e nella vita. Non ci pensare.

Le polemiche per il comportamento di Bakayoko e Kessié dopo Milan-Lazio , rei di aver esibito la maglia di Acerbi sotto la curva dopo i suoi commenti in settimana, continuano. E a mettere il carico da 90 è Ciro Immobile.

