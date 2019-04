Un comunicato molto chiaro da parte del Milan che prova a mettere la parola fine su un caso esploso dopo il fischio finale di una vittoria che potrebbe risultare decisiva per la corsa a un posto in Champions League per i rossoneri.

Bakayoko ha raggiunto i comagni con la maglietta di Acerbi e l'ha mostrata per pochi istanti al pubblico. Si tratta di un gesto innocente in risposta a uno scambio di tweet fatto qualche giorno prima. Il Milan si fonda su valori come rispetto e inclusione, valori che tutti i giocatori condividono.

Il club rossonero ha rilasciato un comunicato ufficiale per commentare l'accaduto e secondo la società milanese, le critiche che questo episodio ha causato sono state esagerate per quello che è stato solamente un gesto scherzoso.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK