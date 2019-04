Juventus: per l'Ajax recuperati Emre Can e Rugani, out Perin e Khedira

Juventus: per l'Ajax recuperati Emre Can e Rugani, out Perin e Khedira

Un attacco ben preciso quello di Mihajlovic che non ha proprio digerito la vittoria dei ferraresi "favorita" dai molti giocatori della primavera o dell'Under 23 messi in campo da Allegri. Scelta che secondo lui ha condizionato la lotta salvezza.

Non mi sembra giusto che la SPAL abbia affrontato la Juventus che ha messo in campo dei ragazzini. Non hanno problemi di rosa: con le riserve va bene ma così non mi piace. Il calcio italiano è così purtroppo.

Il tecnico del Bologna critica i bianconeri per la formazione messa in campo contro la SPAL: "Purtroppo il calcio italiano è così".

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK