Buone e cattive notizie per Allegri in vista della sfida di martedì: oltre all'ex Empoli e al centrocampista, anche Chiellini va verso il rientro. Il portiere fuori per un problema alla spalla.

di Redazione Fox Sports - 14/04/2019 15:41 | aggiornato 14/04/2019 15:46

Con la festa Scudetto rimandata, la Juventus ora si concentra totalmente sulla partita di martedì sera contro L'Ajax e Massimiliano Allegri dopo il turnover visto in casa della SPAL fa la conta degli infortunati.

Rugani è recuperato per Juventus-Ajax

Dall'allenamento di oggi alla Continassa arrivano diverse notizie per il tecnico livornese, alcune buone altre meno: intanto è da segnalare il recupero di Rugani ed Emre Can per la sfida di Champions League, mentre Chiellini e Douglas Costa migliorano anche se la loro convocazione non è ancora certa.

Le notizie negative arrivano da Perin e Khedira: il portiere è ufficialmente fuori per via di un trauma alla spalla destra mentre il centrocampista tedesco ha accusato un fastidio al polpaccio e probabilmente non sarà della partita. Rimangono ancora dubbi che saranno chiariti solo nella conferenza stampa di Allegri che però ha ancora molti nodi da sbrogliare in vista di Juventus-Ajax.