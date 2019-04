Dopo un primo tempo povero di emozioni, la sblocca Zaza che ribadisce in rete un cross basso di Izzo. L'ex Valencia sarà poi espulso e il Genoa troverà il pareggio con un gol di Pavoletti convalidato dopo un lungo consulto VAR. Nel finale rosso anche per Pellegrini e Barella, finisce 1-1.

Torino-Cagliari è il lunch match della 32ª giornata di Serie A . La gara dell'Olimpico vede i granata coinvolti nella lotta per il quarto posto, dal momento che il Milan dista solo tre punti. Dal canto suo, il Cagliari è al 12º posto in classifica, una posizione che consente ai sardi di poter star tranquilli e vedere vicini i 40 punti che garantirebbero alla squadra la salvezza matematica.

