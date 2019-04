A post shared by Franck Yannik Kessie (@franckkessie) on Apr 13, 2019 at 3:09pm PDT

Subito dopo infatti sono arrivate le scuse da parte di tutti e due i giocatori del Milan : l'ex Chelsea ha spiegato proprio su Twitter che non voleva mancare di rispetto ad Acerbi mentre il suo compagno ha usato Instagram per spiegarsi.

Il post partita di Milan-Lazio è stato particolarmente nervoso con le polemiche arbitrali arrivate dal lato biancoceleste e qualche spintone di troppo fra i giocatori dopo il fischio finale. A far discutere anche il gesto di Kessié e Bakayoko che hanno esultato sotto la curva con la maglia di Acerbi, per prenderlo in giro dopo alcune dichiarazioni degli scorsi giorni.

