Da Baldini a Pruzzo, da Vialli a Maggio, per i tifosi di Genoa e Sampdoria sono tanti i miti che hanno reso grande la stracittadina. Ecco i cinque derby della Lanterna più memorabili.

di Jvan Sica - 14/04/2019 10:43 | aggiornato 14/04/2019 10:47

Il derby di Genova è storia del calcio italiano. Se consideriamo le diverse denominazioni dell’odierna Sampdoria, è stata la prima stracittadina ad essere giocata in Serie A, Serie B e Coppa Italia, essendo Genova la città in cui è nato il calcio nel nostro Paese. Nel primo derby fra quella che è stata denominata Sampdoria e il Genoa è datato 3 novembre 1946, vinto dai rossoblu alla presenza del Presidente della Repubblica, Enrico De Nicola.

Nel corso della storia ci sono stati momenti epici, che tutti i tifosi della città e non solo ricordano. A colorarli di mito grandi calciatori, capaci di prove e gol straordinari nei derby della Lanterna. Il primo è Giuseppe Baldini, che ha giocato sia con il Genoa che con la Sampdoria, segando con entrambe le squadre. A fine anni ’50 la Samp può godersi Tito Cucchiaroni, ala sinistra dalla classe immensa a cui oggi è dedicato il gruppo organizzato del tifo blucerchiato. Il Genoa risponde prima con Zigoni, che decide i due derby del 1964-65 e poi con Roberto Pruzzo, da Crocefieschi per far impazzire la Gradinata Nord, la culla del tifo rossoblu.

Ad inizio anni ’80 Paolo Mantovani comincia a costruire una grande Sampdoria e quando nel 1985 Aldo Spinelli compra il Genoa, inizia il periodo in cui i derby della Lanterna vale anche per le posizioni alte della classifica. In quegli anni gli eroi sono Vialli, Mancini, Eranio, Branco, Signorini, Platt, tutti giocatori che hanno un posto enorme nella storia dei due club. Terminati gli anni ’90, sia la Samp che il Genoa sono entrati in crisi e per questo la sfida non è più una partita fondamentale per la conquista del titolo e dei posti in Europa, ma per tutti i genovesi è comunque la gara più importante dell’anno. Ecco i cinque derby più memorabili ed esaltanti della storia.

28 ottobre 1956: la rimonta impossibile della Samp

Nel campionato di Serie A 1956-57, la Sampdoria era partita a spron battuto, vincendo contro il Torino e pareggiando al Comunale contro la Juventus. Il Genoa non è allo stesso livello e nel derby cerca di riemergere. Con queste premesse, il 28 ottobre 1956 si gioca uno dei derby più belli della storia. Segna subito due gol il Genoa, con Riccardo Carapellese, uno dei migliori attaccanti italiani degli anni ’50, e Guido Macor.

La Samp viene salvata dal tracollo da Giuseppe Farina, che salva sulla linea e i blucerchiati si svegliano. Pareggiano con Eddie Firmani, l’uomo che è stato poi l’ultimo allenatore di Pelè ai New York Cosmos, ed Ernst Ocwirk. Al 60’ un tiro di Mario Tortul è deviato da Benedetto De Angelis e la Samp va in vantaggio. Continueranno poi gli attacchi con errori clamorosi e salvataggi in extremis. La Samp porterà a casa la vittoria in un derby davvero indimenticabile.

25 novembre 1973: la rovesciata al 90’ di Maraschi

Dal 1965 al 1973 il derby di Genova non è stato disputato in Serie A per le difficoltà di entrambe le squadra in quegli anni. Il 25 novembre 1973 la stracittadina torna nella massima serie e lo fa con una grande partita. Segna Salvi in mezza rovesciata e l’autorete di Claudio Maselli sancisce la vittoria blucerchiata per 2-0.

Al ritorno altre emozioni forti, anche se a sfidarsi sono l’ultima e la penultima in classifica. All’80’ segna il genoano Roberto Derlin, a cui risponde all’ultimo minuto Mario Maraschi con una fantastica rovesciata. A fine anno quel gran gol sarà decisivo, perché se il Genoa retrocederà in Serie B, la Sampdoria sarà ripescata per l’illecito sportivo del Verona.

13 marzo 1977: lo stacco imperioso di Pruzzo

Per i tifosi del Genoa sono principalmente due i momenti iconici legati ai derby. Il primo è datato 13 marzo 1977, legato ad uno dei più grandi centravanti che hanno vestito la maglia rossoblu. Il primo tempo termina in pareggio, con i gol di Zecchini per la Samp e Damiani per il Genoa.

Nella ripresa, cross da metà campo, Roberto Pruzzo stacca e supera il portiere Sergio Girardi. Quello stacco è bello, imperioso, con il tempo perfetto ed è segnato dal “Bomber”, dopo che lui stesso ha sbagliato un rigore. E sarà anche un gol importante, perché a fine anno quella sconfitta risulterà decisiva per la retrocessione della Sampdoria.

25 novembre 1990: la punizione di Branco illumina il Ferraris

Il secondo calciatore-icona del tifo genoano è un brasiliano, nato a Bagé e con un sinistro clamoroso per potenza e precisione. 25 novembre 1990, Sampdoria e Genoa stanno andando alla grande in Serie A e quella partita può dire molto sul futuro delle due squadre. Al 28’ Aguilera serve Eranio, che si passa la palla dal sinistro al destro e la piazza nel sette, alle spalle di Pagliuca.

Ad inizio ripresa, lancio su Mancini, che viene atterrato da Braglia. Rigore, cucchiaio di Vialli e pareggio. Poi ci sono un po’ di cose sensazionali, come il recupero di Vierchowod su Aguilera e la parata di Pagliuca su punizione sempre sull’uruguaiano. Al 74’, tocco sempre del 9 genoano per una punizione a due e fulgore accecante di Branco. Un gol che divenne un cartolina inviata dai genoani agli amici sampdoriani per Natale. A fine anno però, Samp campione d’Italia e il Genoa quarto, in Coppa UEFA.

17 febbraio 2008: Cassano dispensa magia e Maggio “finalmente” segna

Per la Samp invece c’è un altro mito da derby, diventato poi ottimo calciatore a Napoli. Il 17 febbraio 2008 le due squadre, dopo tanti anni di purgatorio in Serie B, sono nella massima serie e stanno facendo un ottimo campionato. Le due squadre giocano molto bene, allenate da Gasperini per i rossoblu e Mazzari per i blucerchiati, che può schierare in attacco Bellucci e Cassano.

Per il Genoa il più pericoloso è Di Vaio, che impegna in varie situazioni Castellazzi. Cassano già nel primo tempo lancia in porta Maggio, dopo una veronica a centrocampo, ma il difensore sbaglia davanti a Rubinho. A metà della ripresa, lo serve di nuovo, con un filtrante meraviglioso, ma di nuovo Maggio si fa ipnotizzare dal portiere. Per la terza volta, all’86’, sul risultato di 0-0, lavora un palla sulla fascia in mezzo a tre avversari, la serve al bacio sulla testa di Maggio, che si fa parare ancora una volta il tiro, ma Rubinho non può nulla sulla ribattuta sempre di Maggio. L’urlo della Gradinata Sud è stordente.