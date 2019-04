L'attaccante tedesco ha il contratto in scadenza nel 2020. Per non perderlo il club lo venderà già in estate: i bavaresi possono prenderlo per circa 40 milioni.

di Franco Borghese - 14/04/2019 17:18 | aggiornato 14/04/2019 17:23

Era tutto scritto. Presto lo sarà anche nero su bianco. Che Timo Werner fosse destinato ad andare al Bayern Monaco era chiaro da tempo. Il classe 1996 è l'attaccante tedesco più rappresentativo fra quelli della nuova leva. Con Leroy Sané che è inarrivabile (il Manchester City se lo tiene stretto), in vista della prossima sessione di calciomercato era prevedibile che i bavaresi avrebbero provato a strappare Werner al Lipsia.

Il destino sta dando una mano al Bayern Monaco: proprio in questo momento in cui i campioni di Germania vogliono rinnovare (e ringiovanire) la squadra, Werner può mettere pressione al Lipsia. Timo ha infatti il contratto in scadenza nel 2020 e ha fatto sapere al club controllato dalla Red Bull che non ha intenzione di rinnovare. In poche parole: o viene ceduto nella prossima finestra di calciomercato oppure potrebbe andarsene a parametro zero fra un anno.

Il rischio è evidente, e il Lipsia non vuole correrlo. Anche perché tenere Werner pure per la prossima stagione vorrebbe metterebbe il club di fronte a una decisione delicata: puntare su Timo senza coprirsi prendendo un altro attaccante del suo livello fino all'anno prossimo, oppure investire subito sul calciomercato, minacciando il classe 1996 con la tribuna?

Timo Werner, obiettivo di calciomercato del Bayern Monaco

Calciomercato, Timo Werner verso il Bayern Monaco

Stando a quanto riportato dalla Bild, il procuratore di Werner, inoltre, avrebbe già trovato un accordo con il Bayern Monaco. Timo giocherà in Baviera: già dal 2019, nel caso in cui il Lipsia si rassegnasse a venderlo, dal 2020 se invece il club controllato dalla RB si impuntasse e decidesse di perderlo a parametro zero fra un anno.

L'amministratore delegato del Lipsia Oliver Mintzlaff, ieri, ha detto a Sky Deutschland di volere trovare in fretta una soluzione:

Credo sia risaputo che vorremmo rinnovare e tenerlo. Timo però ci ha detto che non vuole rivedere il proprio contratto. Il confronto fra noi è leale, troveremo una soluzione che vada bene a tutti.

Il Lipsia per Werner (accostato in passato anche al Milan) chiede circa 60 milioni di euro. Vista la situazione contrattuale del giocatore però si accontenterebbe di cederlo per 40 milioni. Sarebbe un affare anche per i club della Serie A (campionato che Timo ha però detto di non amare particolarmente), e non è escluso che Inter e Milan non facciano effettivamente un tentativo. Lui però è sempre sembrato destinato al Bayern Monaco. Era scritto. E presto probabilmente sarà anche nero su bianco.