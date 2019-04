In Germania sono sicuri: i bavaresi spingono per il talento giallorosso. I capitolini però vogliono rinnovare il suo contratto.

di Redazione Fox Sports - 14/04/2019 12:51 | aggiornato 14/04/2019 12:55

La Roma è ripartita in campionato rientrando a pieno titolo nella corsa per il quarto posto in classifica e la qualificazione in Champions League sarà decisiva anche per il futuro della squadra giallorossa sul calciomercato. Uno dei nomi più caldi è quello di Nicolò Zaniolo.

Il talento italiano ha detto di voler rimanere nella Capitale ma se la sua squadra non entrasse nella competizione europea più importante, un assalto per il classe '99 sarebbe molto probabile. E a farsi avanti potrebbe essere il Bayern Monaco.

Secondo quanto riportato dalla Bild, i campioni di Germania sarebbero piombati su Zaniolo pronti a mettere sul piatto un'offerta da 50 milioni di euro. I bavaresi vorrebbero l'azzurro per sostituire James Rodriguez: il riscatto del colombiano dal Real Madrid è ancora in dubbio e quindi il Bayern si sta guardando intorno.

Su Zaniolo c'è l'interesse anche di altre squadre come la Juventus ma la Roma vorrebbe trattenerlo rinnovando il suo contratto. Una mancata qualificazione in Champions League però potrebbe cambiare le cose e costringere i giallorossi a valutare offerte durante il calciomercato estivo.