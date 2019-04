Allegri si sfoga dopo SPAL-Juventus

Dopo il 2-1 subito dai campioni d'Italia a Ferrara però non sono mancate le polemiche, con precise accuse rivolte alla Juventus di aver condizionato la corsa per la salvezza. Accuse prontamente respinte da Allegri nella conferenza post partita.

Festa rimandata per la Juventus che non trova il punto che le avrebbe permesso di raggiungere la certezza matematica dell'ottavo Scudetto consecutivo ma le scelte di Allegri per l'incontro con la SPAL hanno certificato che l'attenzione dell'allenatore bianconero è tutta rivolta al ritorno dei quarti di Champions League contro l'Ajax.

