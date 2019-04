Con un messaggio sul suo profilo Twitter, accompagnato da una foto in cui abbraccia Bakayoko, Acerbi scrive solo poche parole con cui dice basta alle discussioni e dà l'appuntamento al centrocampista sul campo per la partita di Coppa Italia fra Milan e Lazio.

Acerbi dice basta e mette la parola fine al discusso caso che ha visti protagonisti lui, Kessié e Bakayoko in queste ore. Il gesto dei centrocampisti rossoneri dopo la partita di San Siro è stato molto criticato ma il difensore non vuole più caos attorno a lui e ai suoi avversari.

