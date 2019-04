Una visita ai suoi nonni ha portato l'ex nazionale olandese a vestire la maglia del Chiclana Industrial.

di Redazione Fox Sports - 13/04/2019 17:58 | aggiornato 13/04/2019 18:03

Rafael van der Vaart si è ritirato dal calcio pochi mesi fa, dopo una carriera in cui ha vestito le maglie disquadre importanti come l'Ajax, l'Amburgo, il Real Madrid, il Tottenham o il Betis. Tuttavia l'olandese ha deciso di rimettere gli scarpini per una fugace esperienza in Spagna, per la precisione con il Chiclana Industrial, nella prima divisione andalusa.

Nella cittadina spagnola l'ex nazionale olandese è molto popolare, dal momento che spesso e volentieri lo si può incrociare per le vie locali, dal momento che lì vivono i suoi nonni. Così, quando la squadra del paese gli ha chiesto di dargli una mano, van der Vaart non si è tirato indietro e ha accettato, come testimoniato dai tweet del Chiclana Industrial.

Oggi abbiamo il piacere di giocare con Rafa van der Vaart nella nostra squadra. Per noi è una grande orgoglio il fatto che lui possa indossare i nostri colori. Grazie per la tua gentilezza infinita.