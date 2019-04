Serie A, SPAL-Juventus: le formazioni ufficiali

Per questo il tecnico juventino ha deciso di concedere un turno di riposo a molti big, in modo di preservarli per la sfida di coppa. Cristiano Ronaldo guida la lista dei giocatori nemmeno convocati per questa partita di Serie A tra la SPAL e la Juventus , mentre fanno parte del gruppo i baby Gozzi, Coccolo, Nicolussi e Kastanos (primo cipriota a giocare nel campionato italiano). Ecco le scelte di formazione ufficiali di entrambi gli allenatori:

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK