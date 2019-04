Basta un gol di Dzeko alla Roma per riuscire ad avere la meglio sull'Udinese con il punteggio di 1-0 al termine di una partita molto complicata.

0 condivisioni

di Redazione Fox Sports - 13/04/2019 21:36 | aggiornato 13/04/2019 23:40

Roma-Udinese è la seconda gara del sabato di Serie A, valida per la 32ª giornata. I giallorossi sono in cerca dei tre punti per cercare di rimanere in coda al treno Champions: il quarto posto del Milan è distante solo un punto. I friulani, invece, sono ancora coinvolti nella lotta per non retrocedere ma la vittoria nello scontro diretto contro l'Empoli nell'ultimo turno ha dato ai ragazzi di Nicola quattro punti di vantaggio sull'Empoli, 18º in classifica.

Basta un gol di Dzeko alla Roma per riuscire ad avere la meglio sull'Udinese con il punteggio di 1-0 al termine di una partita molto complicata.

Nel prossimo turno, la Roma sarà impegnata contro l'Inter sabato 20 aprile alle 20.30 all'Olimpico. L'Udinese invece ospiterà il Sassuolo, lo stesso giorno ma alle 15. Adesso ecco il video dei gol e degli highlights di Roma-Udinese: