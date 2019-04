Le decisioni di Ranieri e Tudor per la partita allo Stadio Olimpico.

di Redazione Fox Sports - 13/04/2019 16:44 | aggiornato 13/04/2019 17:19

Si giocherà allo Stadio Olimpico di Roma il secondo anticipo di questa 28esima giornata di Serie A. La Roma ospita l'Udinese in una sfida che potrebbe rivelarsi decisiva nella corsa per un posto in Champions League. Ranieri per l'occasione si affida a una squadra molto offensiva, con il doppio centravanti, più Zaniolo ed El Shaarawy sulle fasce, con Cristante e De Rossi in mediana.

Non è tra i titolari invece Florenzi, al suo posto nel ruolo di terzino destro ci sarà Marcano, a completare la difesa a protezione di Mirante con Manolas, Fazio e Juan Jesus. Confermata invece la probabile formazione delle ultime ore dell'Udinese, perché Tudor si affida al solito 3-5-2, con Lasagna e Okaka davanti.

ROMA (4-2-3-1): Mirante; Marcano, Manolas, Fazio, Juan Jesus; Zaniolo, Cristante, De Rossi, El Shaarawy; Schick, Dzeko.

UDINESE (3-5-2): Musso; De Maio, Ekong, Samir; Stryger Larsen, Fofana, Mandragora, De Paul, D'Alessandro; Lasagna, Okaka.