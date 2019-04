A San Siro va in scena una vera e propria battaglia, che viene decisa a 10 minuti dalla fine da Kessié su rigore: i rossoneri restano in corsa per la Champions, i biancocelesti sembrano ormai tagliati fuori.

0 condivisioni

di Simone Cola - 13/04/2019 22:39 | aggiornato 13/04/2019 22:43

Finisce 1-0 per il Milan il piatto forte della 32esima giornata di Serie A in scena sabato sera a San Siro. La squadra di Gattuso si impone sulla Lazio in una sfida che è un vero e proprio spareggio valido per la corsa alla Champions League. Prima di questa partita i rossoneri sono quinti in classifica a 53 punti, distanti una lunghezza dalla Roma quarta, i biancocelesti di Simone Inzaghi invece sono a quota 50, devono cercare la vittoria ma soprattutto non possono permettersi di perdere.

Ne viene fuori una partita molto tattica, con la Lazio che attende il Milan nella propria metà campo per poi cercare improvvise accelerazioni in contropiede: la prima occasione è per gli ospiti, con Correa che dopo uno splendido slalom serve Immobile su cui è bravo e reattivo Reina. Il copione non cambierà per tutto il primo tempo, con il centravanti biancoceleste che al 43esimo coglie un clamoroso palo - l'ottavo personale in Serie A in questa stagione - che avrebbe potuto mandare la squadra di Inzaghi al riposo in vantaggio.

Tra le due occasioni capitate a Immobile c'è anche il Milan, che però fatica a districarsi nelle fitte maglie difensive della Lazio: ci prova il pistolero Piatek, che prima sfiora la rete con un bel colpo di testa e poi lavora un pallone in area su cross rasoterra di Borini per poi scaricare su Suso, che da buona posizione spara altissimo. Il peso della partita è evidente per tutta la prima frazione di gioco, con entrambe le squadre che si giocano buona parte della loro Serie A 2018/2019.

Milan-Lazio 1-0: decide Kessié dal dischetto

All'inizio del secondo tempo l'intensità della gara non cambia di una virgola: la Lazio, dopo che Correa lascia il campo per infortunio, finisce però per arretrare il proprio baricentro lasciando spazio al Milan. Si lotta su ogni pallone, e a rimetterci sono Calabria e Romagnoli che acciaccati devono lasciare il posto a Laxalt e Zapata, protagonista pochi minuti dopo il suo ingresso di un clamoroso coast to coast che porta Piatek vicino al gol.

La gara si sblocca nell'ultimo quarto d'ora: al 75esimo il Milan chiede un rigore per fallo di mano di Acerbi che però Rocchi, dopo aver rivisto l'episodio al VAR, giudica involontario. Due minuti dopo la difesa della Lazio è però clamorosamente scoperta su un lungo lancio, Durmisi interviene troppo energicamente su Musacchio e stavolta il direttore di gara concede il tiro dagli undici metri ai padroni di casa: Kessié è uno specialista e non sbaglia, palla a destra, Strakosha dalla parte opposta e 1-0.

Il finale è una vera e propria corrida, che vede la Lazio lanciarsi disperatamente in avanti alla ricerca del pari: i biancocelesti protestano per un contatto sospetto in area di rigore del Milan su Milinkovic-Savic, i padroni di casa falliscono in più occasioni il 2-0 che chiuderebbe di fatto la partita. Non serve, perché dopo 6 minuti di recupero Rocchi fischia la fine di una gara nervosa, che vede i giocatori di entrambe le squadre scontrarsi sul campo. La squadra di Gattuso conquista tre punti pesantissimi che tengono aperta la corsa per un posto nella prossima Champions League, questione che per la Lazio sembra ormai chiusa.

Serie A, le pagelle di Milan-Lazio

Milan (4-3-3): Reina 6,5; Calabria 6 (67' Laxalt 6), Musacchio 6,5, Romagnoli 6,5 (67' Zapata 6), Rodriguez 5; Kessié 7, Bakayoko 7, Calhanoglu 6,5; Suso 6, Piatek 6 (83' Cutrone), Borini 5,5. All.: Gattuso.

Lazio (3-5-1-1): Strakosha 6; Luiz Felipe 6, Acerbi 6, Bastos 6 (80' Parolo SV); Romulo 6,5, Milinkovic-Savic 6, Leiva 5,5, Luis Alberto 5,5, Lulic 6 (74' Durmisi 5); Correa 6,5 (47' Caicedo 5,5); Immobile 5,5. All.: S. Inzaghi.

I migliori

Bakayoko - 7

E pensare che c'era chi, a inizio stagione, lo considerava un acquisto sbagliato: come ormai da mesi, il francese domina il centrocampo con una regia lucida a cui abbina straordinarie qualità atletiche che lo rendono un vero e proprio frangiflutti davanti alla difesa.

Kessié - 7

La sua è una partita a tratti nervosa ma di grande sostanza, che lo vede prodigarsi in ogni zona del campo anche se non sempre con precisione. Il suo voto si alza sensibilmente grazie alla realizzazione del rigore che decide la gara, un pallone pesantissimo che l'ivoriano non sbaglia regalando al Milan una vittoria fondamentale.

I peggiori

Rodriguez - 5

Subisce spesso le iniziative di Romulo, non riesce a frenarne la spinta costante sulla sua fascia di competenza né a impensierirlo con qualche sortita offensiva. Partita decisamente sotto tono dello svizzero.

Durmisi - 5

Il fallo su Musacchio che porta al rigore che decide la gara è un'ingenuità imperdonabile, ma oltre a questo il terzino non è capace di fornire l'apporto sperato in fase offensiva ed è molto impreciso in fase di appoggio.