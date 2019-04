A San Siro ci si gioca una bella fetta di qualificazione per la prossima Champions League. Nel terzo anticipo della 28esima giornata di Serie A si affrontano il Milan di Gattuso e la Lazio di Simone Inzaghi. Due squadre che, con questi allenatori, ogni volta che si sono affrontate hanno dato vita a sfide equilibratissime. La posta in gioco adesso è altissima, tutte e due vorranno tentare di prevalere sull'altra per guadagnare punti pesantissimi. Il Milan si affida al tridente composto da Suso, Piatek, Borini, la Lazio al centrocampo "fantasia", con Milinkovic, Luis Alberto e Correa contemporaneamente dal primo minuto in supporto di Ciro Immobile. Ecco le scelte di formazione ufficiali dei due tecnici:

A San Siro la sfida tra Gattuso e Inzaghi con in palio una fetta di qualificazione in Champions League.

