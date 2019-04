Il centrocampista si racconta al Corriere dello Sport facendo il punto sulla sua stagione: "Non sono felice, ma ora sto meglio". E non risparmia frecciate al talento romanista.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 13/04/2019 09:14 | aggiornato 13/04/2019 09:16

La prima stagione all'Inter di Radja Nainggolan non sembra essere andata come tutti si aspettavano. Il centrocampista belga, arrivato in pompa magna la scorsa estate su espressa richiesta di Luciano Spalletti, ha palesato diversi problemi di adattamento nella nuova realtà, dovuti sia ad alcuni fattori extracampo che a problemi fisici sopraggiunti proprio nel momento in cui sembrava che la sua annata avesse finalmente trovato una svolta.

Che il Ninja avesse accettato controvoglia la destinazione nerazzurra non è più un mistero: il suo amore per i colori giallorossi lo aveva portato a decidere di stabilirsi in maniera definitiva nella Capitale, ma l'arrivo in società di Monchi gli aveva impedito di portare a termine il suo progetto di finire la carriera con la Roma. Quindi il classe 1988 ha fatto i bagagli e si è catapultato nella nuova realtà, dove ad attenderlo c'era il suo storico mentore, una sorta di figura di riferimento che su Nainggolan ha puntato forte:

Purtroppo quest'anno ho avuto vari problemi fisici che non mi hanno mai permesso di entrare in forma. Non sono soddisfatto: la stagione poteva essere decisamente migliore.

Eppure Spalletti non ha mai smesso di credere in lui. Il tecnico toscano ha già allenato il belga a Roma, diventando una sorta di secondo padre che ne ha capito, coltivato e valorizzato le caratteristiche. Anche tatticamente, certo, perché sotto la mano del mister di Certaldo Nainggolan si è ritagliato un nuovo ruolo in campo, una posizione tra le linee che, nella seconda parte di carriera, gli ha permesso di non perdere la sua storica efficacia in campo.

Radja Nainggolan in azione: il centrocampista dell'Inter ha dichiarato di sentirsi meglio e di essere pronto per il rush finale di questa stagione

Nainggolan al Corriere dello Sport: "Voglio chiudere al meglio la stagione"

Già, però quest'anno da lui ci si aspettava qualcosa in più, perché il suo arrivo a Milano sulla carta avrebbe dovuto significare un upgrade in un ruolo nel quale lo scorso anno Spalletti ha avuto diverse difficoltà. Nel 4-2-3-1 Nainggolan avrebbe assunto la parte del grimaldello, di quello che - grazie alla sua abilità negli inserimenti - sarebbe potuto diventare un vero e proprio fattore decisivo:

È evidente come qualcosa sia andato storto: dovrò ragionarci su e capire come migliorare. I motivi non sono necessariamente legati alla mia vita privata, magari devo solo trovare degli allenamenti che mi aiutino a migliorare. In estate ci penserò.

Ora però c'è un rush finale da affrontare: alla vigilia del 32esimo turno di Serie A l'Inter ha un (seppur) minimo vantaggio sulle inseguitrici, che al momento guarda dal suo terzo posto in classifica. Ma non è il momento di sedersi sugli allori, perché nelle ultime giornate i nerazzurri sono attesi da diverse partite delicate, nelle quali servirà anche l'apporto del Ninja:

Voglio chiudere al meglio e per farlo dobbiamo andare in Champions League: ci sono 21 punti in palio e vari scontri diretti, se ne vinciamo 5 ce la facciamo di sicuro.

Sulla Roma: "In giallorosso anni indimenticabili. Dzeko all'Inter? Magari..."

Sabato prossimo l'Inter sarà di scena all'Olimpico per affrontare la Roma, una squadra che per il ragazzo di Anversa significa gioie e difficoltà, successi e delusioni, amore e dolori:

A Roma ho vissuto anni indimenticabili e ho tanti ricordi belli: la scorsa stagione abbiamo raggiunto obiettivi importanti, ma tutte le avventure terminano e se ne aprono di nuove. La maglia? Se dovessi scambiarla la chiederei a chi voglio bene, cioè Kolarov e Manolas.

Alla partita non parteciperà Edin Dzeko, uno dei suoi migliori amici:

La scorsa stagione abbiamo condiviso un cammino incredibile in Europa. Lui all'Inter? Lo vedo bene: ha 33 anni ma il valore è indiscutibile, lotta per tutti e sa segnare tanto.

E su Zaniolo, arrivato alla Roma all'interno dell'operazione che ha visto il belga prendere la via di Milano, Nainggolan entra a gamba tesa:

E’ normale che si parli bene dei giovani,ma oggi tutto viene servito su un piatto d’argento mentre prima un ragazzo doveva dimostrare molto di più, anche solo per arrivare in Serie B. Al momento però lui ha fatto 20 partite in A di cui 18 buone, io ho fatto 10 anni a grandi livelli.

La questione Icardi e il rapporto con Spalletti

Tornando rapidamente all'Inter, il centrocampista fa il punto della situazione per quanto riguarda il presente e il futuro. Per esempio, non vengono risparmiate alcune stilettate a Mauro Icardi, tornato ad allenarsi solo ultimamente col gruppo dopo un mese da separato in casa:

Siamo tutti importanti e nessuno è indipensabile. Noi abbiamo anche un altro attaccante (Lautaro ndr) molto forte: Mauro è una risorsa, ma se aveva problemi con qualcuno sarebbe toccato a lui risolverli, senza far ricadere il peso sulla squadra.

E poi su Spalletti: