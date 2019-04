Sono dispiaciuto perché ho scambiato la maglia per mettere fine alla questione, fomentare odio non è sport ma un segno di debolezza. #Acerbi #Ace #CMonEagles pic.twitter.com/hgZwt12py6

In settimana era partita la "sfida verbale". Un'intervista di Acerbi , estrapolata dal suo contesto, era stata sintetizzata in un titolo: "Nel confronto uomo contro uomo non c'è paragone, siamo noi più forti". Il riferimento era ovviamente alla partita tra Milan e Lazio e il ragionamento molto più ampio. Tuttavia il titolo ha iniziato a girare sul web, fino ad arrivare sulla bacheca del centrocampista del Milan, Bakayoko.

