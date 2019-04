Il difensore, provocato dagli ululati razzisti, ha fermato la partita e invitato i contestatori a raggiungerlo in campo per confrontarsi.

13/04/2019

A poche ore dagli incresciosi fatti che hanno visto coinvolti i tifosi del Chelsea in trasferta Praga, il tema razzismo torna di centrale importanza nel venerdì sera calcistico. Stavolta lo scenario è lo Stade Gaston-Gerard di Dijon, dove i tifosi locali hanno pensato bene di ravvivare uno dei due anticipi di Ligue 1 (poi terminato 0-0) prendendo di mira il capitano dell'Amiens, Prince Guoano.

Il difensore centrale ha perso la pazienza quando ormai il cronometro dell'arbitro Abed segnava il minuto 80 di un match che stava per avviarsi a conclusione senza particolari sussulti: Guoano, vistosamente infastidito dagli ululati razzisti rivoltigli per tutto l'arco della partita, ha deciso di fermare il gioco dirigendosi verso la tribuna, invitando i contestatori a scendere in campo per confrontarsi faccia a faccia.

Ovviamente la situazione sarebbe potuta degenerare e, proprio per questo motivo, l'arbitro ha deciso di fermare il gioco ordinando allo speaker dello stadio di chiedere l'interruzione immediata di quella che, purtroppo, è stata solo l'ennesima presa di posizione intollerante da parte di un gruppo di persone che poco hanno a che vedere con il gioco del calcio. Dopo 7 minuti di sospensione si è tornati a giocare, ma al fischio finale Gouano - avvicinandosi al tunnel che porta agli spogliatoi - ha rivolto ancora un'occhiata agli spalti, sfidando a viso aperto i protagonisti di quei cori disgustosi.

Gouano contro i razzisti di Dijon: "Volevo farli ragionare"

Ovviamente non sono mancate le reazioni immediate delle due società e quelle indignate di federazione e Ligue 1. La lega francese ha detto che sarà compito della commissione disciplinare visionare i video e prendere una decisione sulle eventuali punizioni, ma anche che la società Dijon si è resa subito disponibile a collaborare per individuare i colpevoli, che sarebbero già stati identificati e a breve verranno sottoposti a stato di fermo.

Tanti sono anche i messaggi di solidarietà ricevuti da Gouano tramite social network. Il giocatore ha comunque parlato alla televisione francese per spiegare i motivi del suo gesto:

Gli errori sono umani, non sono arrabbiato con loro: io amo quelli che mi circondano, ma siamo nel 21esimo secolo e certe cose sono inaccettabili. Li ho invitati in campo semplicemente per provare a fargli capire i loro errori.

Durante l'interruzione del match l'Amiens, tramite un dirigente, ha fatto sapere alla terna arbitrale che la squadra sarebbe stata pronta ad abbandonare il campo qualora quei vergognosi cori non fossero terminati. La stessa presa di posizione che, poco tempo fa, avevano suggerito come atteggiamento Pep Guardiola e Carlo Ancelotti, entrambi interrogati sulla questione. Il catalano ha detto che sospendere la partita sarebbe in caso di discriminazioni sarebbe la cosa più opportuna da fare, perché chi scende in campo è il primo a dover far passare il messaggio che certi comportamenti non hanno nulla a che fare con i valori dello sport.

Il precedente con Balotelli

I tifosi del Dijon, e più in generale la Ligue 1, però non sono nuovi a numeri del genere: lo scorso anno sotto le loro "cure" era già passato Mario Balotelli, che durante una partita giocata con la maglia del Nizza aveva dovuto fare i conti con gli ululati provenienti dal cuore del tifo di casa, apostrofato da "buh" e versi di scimmia. Per fortuna in quell'occasione un gruppo di tifosi presenti in tribuna si decise a denunciare l'accaduto alla polizia locale.

Il problema del razzismo rimane una piaga sociale anche in Francia, soprattutto in certe realtà: l'episodio del Gaston-Gerard arriva in un periodo nel quale il calcio avrebbe bisogno di una grossa rivoluzione culturale, un cambiamento talmente radicale che il tabloid inglese The Sun - riferendosi ai tifosi del Chelsea - è addirittura arrivato a perorare la causa di una chiusura a tempo indeterminato di Stamford Bridge. Punire tutti, anche chi vive lo sport nella maniera più adeguata, non può essere la soluzione definitiva. L'educazione, quella sì, può funzionare. Ma, come dimostrano i fatti di Dijon, siamo ancora ben lontani dal venirne a capo.