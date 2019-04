I catalani, in formazione rimaneggiata, non vanno oltre il pari sul campo del fanalino di coda, al terzo risultato utile consecutivo.

Zero gol, poche emozioni, tanti errori. Potrebbe essere questo il breve riassunto di Huesca - Barcellona, anticipo di Liga che ha messo di fronte il fanalino di coda alla ricerca di disperati punti salvezza e la squadra quasi campione, arrivata in Aragona con la testa completamente rivolta al prossimo impegno di coppa. Lo 0-0 è sembrato quasi un finale inevitabile, perché Ernesto Valverde ha palesemente preparato la partita in funzione del quarto di finale di Champions League in programma la prossima settimana. Oltre agli squalificati Suarez e Piqué, il tecnico dei catalani deve rinunciare anche agli infortunati Sergi Roberto e Rakitic, quindi l'occasione è sembrata perfetta per concedere un po' di spazio a chi in stagione ha giocato meno.

Il 4-3-3 annunciato alla vigilia viene cambiato in corsa in un 3-5-2 perché, come ci sarà modo di vedere, gli interpreti sono praticamente tutte seconde linee e il modulo va adattato. L'unico titolare è Ter Stegen, al quale Valverde non concede pause. Davanti a lui agisce la linea a tre composta dal giovane Todibo (all'esordio in Liga), Umtiti e Murillo, lanciato titolare. In mezzo c'è Vidal a dirigere le operazioni, con Aleñà interno e il canterano Riqui Puig a completare il reparto mediano. Davanti spazio a Dembélé, assistito dal redivivo Boateng e dal frizzante Malcom, attivo a tutta fascia sulla sinistra, con il senegalese Wagué largo a destra a completare una formazione con 24 anni e 133 giorni di età media.

Lo schieramento dell'Huesca è tatticamente più fluido, con la squadra di Francisco che alterna una difesa a tre con quella a quattro (4-3-3 di base e 3-4-3 in fase di non possesso), nella quale il mancino Galan scala all'occorrenza per allinearsi a Pulido, Miramon e al basco Etxeita. In mezzo gli azulgrana si affidano ai muscoli di Moi Gomez e Rivera, quasi bloccati per fare filtro tra i reparti, e all'abilità di attaccare gli spazi in verticale del venezuelano Juanpi, che spesso si ritrova nel ruolo di trequartista in appoggio ai più avanzati Avila e Ferreiro. La punta, ancora una volta, è Gallego: originario di Barcellona, è arrivato all'Huesca a gennaio dall'Extremadura, ma ancora oggi è capocannoniere della seconda divisione spagnola.

Liga, Huesca - Barcellona: la cronaca della partita

Il testacoda di Liga comincia con le indicazioni tattiche di cui sopra per quanto riguarda il Barcellona: Vidal si abbassa davanti alla difesa, Murillo diventa il terzo centrale e Malcom scala largo a sinistra per formare un 3-5-2 molto sperimentale, col quale i blaugrana insisteranno per la maggior parte del match. Le prime battute di gioco non portano particolari emozioni, tanto che a prendersi la scena sono le geometrie costruite dalla squadra di casa sulla fascia sinistra, con Javi Galan e Ferreiro che mettono decisamente in difficoltà Wagué con le loro continue sovrapposizioni.

La prima palla interessante del match capita sulla testa del Chimy Avila al quarto d'ora, con l'argentino che raccoglie sul secondo palo una parabola nata da corner ma chiude troppo la deviazione mandando fuori la palla. Col passare dei minuti sale anche il Barcellona: Valverde chiede ai suoi di alzare un po' il baricentro, ma Vidal - spesso costretto a scalare in mezzo alla difesa per far ripartire l'azione - si limita ad appoggi semplici e orizzontali. Per fortuna Aleñà ha voglia di giocare: da una sua iniziativa arriva l'occasione più nitida del primo tempo, con il mancino 21enne che smarca Riqui Puig, bravo a sua volta a mettere Dembélé davanti a Santamaria. Il francese, solo, spara addosso al portiere.

Sui due successivi calci d'angolo nascono i colpi di testa dello stesso Dembélé e di Murillo, entrambi deviati bene da un Santamaria molto attento. Pur non soffrendo molto, il Huesca gioca solo di rimessa, ma gli errori in ripartenza degli azulgrana sono talmente tanti che a fine primo tempo le statistiche diranno che la squadra di Francisco non è riuscita a completare nemmeno il 30% dei passaggi effettuati. Poco male, perché Gallego fa la guerra tra i centrali ospiti, e con un paio di traccianti prova a scuotere la squadra facendosi vedere dalle parti di Ter Stegen.

Il Barcellona invece diversifica le soluzioni di gioco scegliendo spesso le vie esterne per aprire un Huesca ben sistemato e organizzato quando è chiamato a disporsi dietro alla linea della palla. A sinistra Malcom trova un paio di spunti interessanti, a destra Wagué serve qualche palla interessante in mezzo, ma il guardalinee lo ferma per posizione di fuorigioco. Valverde mischia le carte facendo scalare Dembélé nel ruolo di trequartista, in un 3-4-1-2 che - negli ultimi minuti di una prima frazione molto interlocutoria - vede Malcom affiancare un impalpabile Boateng in attacco. Ma lo 0-0 non si sblocca. E lo spettacolo, francamente, lascia parecchio a desiderare.

La ripresa: pochi sussulti e zero emozioni

Il secondo tempo si apre senza cambi ma con un Huesca che, almeno nei primi minuti, prova a fare la partita. Dopo un paio di scorribande centrali, Avila trova Ferreiro sulla sinistra e, sul susseguente cross, Ter Stegen anticipa da centrale difensivo aggiunto il tentativo di Gallego. Qualche istante più tardi è ancora Avila a farsi trovare in area, ma Murillo è provvidenziale nel recupero e impedisce all'ex Extremadura di colpire. Pochi minuti più tardi il Barcellona batte il primo colpo, approfittando di un disimpegno sbagliato della difesa locale: Dembélé recupera palla e scarica sull'accorrente Wagué, bravo a chiudergli il triangolo per un diagonale che viene deviato in angolo.

Sugli sviluppi di corner, la difesa dell'Huesca sbaglia a liberare l'area e Malcom prende il palo con un sinistro dal limite. La palla rimane in area, ma Aleña ci arriva scoordinato e mette fuori quella che sarebbe stata un'occasione d'oro per sbloccare la contesa. Con le squadre che si allungano il gioco si ravviva un po', risvegliando dal torpore tutto El Alcoraz. Francisco manda in campo Melero per uno spento Juanpi, Valverde risponde con Coutinho e Jordi Alba per Riqui Puig e Dembélé, con quest'ultimo che, un secondo prima di uscire, prova un destro da fuori che esce di poco alla destra di Santamaria.

In realtà, nonostante la girandola di cambi, in campo non cambia nulla: entrambe le squadre non riescono a pungersi, si vedono errori elementari anche negli appoggi più facili e, se il Huesca palesa gli evidenti limiti ormai ben conosciuti, il Barcellona tiene palla ma non trova mai la giocata decisiva. Servirebbe un episodio che però non arriva e lo 0-0, considerato anche ciò che si è visto sul terreno di gioco, è il risultato più giusto. Il Huesca infila così il terzo risultato utile consecutivo (non accadeva da gennaio), mentre il Barcellona arriva riposato al ritorno di Champions League contro il Manchester United.

Tabellino

Huesca (4-3-3): Santamaria; Pulido, Miramon, Etxeita, Javi Galan; Moi Gomez, Rivera, Juanpi (59° Melero); Avila (87° Gallar), Ferreiro (71° Cucho Hernandez), Enric Gallego. Allenatore: Francisco

Barcellona (3-5-2): Ter Stegen; Todibo, Umtiti, Murillo; Wagué, Vidal, Aleña (80° Arthur), Riqui Puig (66° Coutinho), Malcom; Dembélé (66° Dembélé), Boateng. Allenatore: Valverde

Arbitro: Guillermo Quadra Gol: / Ammoniti: Todibo, Wagué, Pulido Espulsi: /