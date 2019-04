L'occasione era ghiotta e lei non se l'è fatta scappare. Da grandissima fan di Leo Messi, la mamma di Romelu Lukaku ha approfittato dell'incrocio in Champions League tra il Manchester United di suo figlio e il Barcellona per vedere da vicino la Pulce. E non si è limitata a guardarlo, ma ha fatto di tutto per poterlo incontrare.

Così una volta finita la partita, Leo Messi si è ritrovato all'uscita dai tunnel dell'Old Trafford a dover "fare i conti" con questa "esagitata" signora, che nel vederlo si è emozionata, urlando per tre volte il suo nome e abbracciandolo come se fosse suo figlio.

La scena è stata interamente ripresa da una tv spagnola e il video è inevitabilmente diventato virale. Adolphine ha così coronato un suo sogno, quello di incontrare il 5 volte Pallone d'Oro. E a giudicare dalla sua reazione, non poteva essere davvero più contenta di così.

Lukaku's mother, Adolphine, who was absolutely thrilled to meet him on his way out of Old Trafford on Wednesday night. "Oh, Messi, Messi!" she beamed as they embraced in the tunnel. Clearly she has no hard feelings about United's defeat to Barca. Messi's reaction is priceless! pic.twitter.com/K5iS8BxSGu