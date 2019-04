Non penso a trovare una fidanzata, sono ancora giovane. C'è tempo per tutto.

Talenti come lui però devono fare molta attenzione perché nel calcio moderno, il successo può essere travolgente per quello che è comunque un ragazzo di soli 20 anni. E in un'intervista rilasciata solo poche settimane fa lo stesso Joao Felix ha spiegato come la notorietà abbia cambiato la sua vita privata.

"L'Uragano", com'è soprannominato in patria, era già nel mirino di tutte le squadre più importanti del vecchio continente e la vetrina della competizione europea ha soltanto alzato il livello di attenzione che c'è per il fantasista classe '99.

Il nome di Joao Felix è ormai sulla bocca di tutti gli appassionati di calcio e il giovane gioiello del Benfica ha dimostrato il suo enorme valore con la pazzesca prestazione nei quarti di finale di Europa League contro l'Eintracht di Francoforte, in cui ha messo a segno una fantastica tripletta condita anche da un assist. Il 4-1 finale ha permesso alle Super Aquile di mettere un piede in semifinale e il merito va soprattutto al fenomeno 20enne.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK