Tutto rimandato per la festa scudetto della Juventus. Dopo essere passati in vantaggio con Kean nel primo tempo, i bianconeri vengono rimontati grazie alle reti di Bonifazi e Floccari.

di Redazione Fox Sports - 13/04/2019 20:01

SPAL-Juventus è la gara che apre la 32ª giornata di Serie A. Il match vede i bianconeri impegnati nella trasferta ferrarese dopo il pareggio contro l'Ajax per 1-1 nei quarti di finale di Champions League. La SPAL, invece, è impegnata nella lotta salvezza e arriva al match dopo la sconfitta subita in casa del Cagliari nell'ultimo turno. La squadra di Allegri è alla ricerca di una vittoria per centrare l'ottavo scudetto consecutivo, con 7 giornate d'anticipo prima della fine del campionato. La SPAL, dal canto suo, è in cerca dei tre punti per allontanarsi dalla zona calda della classifica.

La prossima gara della SPAL sarà sabato 20 aprile alle 15 in casa dell'Empoli, mentre la Juventus giocherà lo stesso giorno ma alle 18, quando ospiterà la Fiorentina all'Allianz Stadium. Prima però i bianconeri dovranno giocare il ritorno dei quarti di Champions in casa contro l'Ajax, martedì 16 aprile alle 21. Ma adesso ecco il video dei gol e degli highlights di SPAL-Juventus: