Il Fair Play Finanziario è ingiusto, qualcosa che cristallizza l'esistenza di una società. Con le stesse regole europee di adesso, nel 1986 avremmo lottato al massimo per la salvezza. Invece riuscimmo a prendere Gullit e van Basten, vincendo cinque volte la Champions League. Noi acquistammo il Milan che era in un'aula di tribunale, con due istanze di fallimento.

Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan , se la prende con il FFP. L'attuale dirigente del Monza, per 31 anni nel club rossonero guidato da Silvio Berlusconi, ha spiegato che con queste regole difficilmente sarebbe mai esistito il Grande Milan:

