Formula 1, Bottas: "Pole non perfetta". Vettel: "Mercedes più forti"

Le dichiarazioni di Bottas, Hamilton, Vettel e Leclerc dopo le Qualifiche di Formula 1 a Shanghai. Soddisfazione in casa Mercedes.

0 condivisioni

di Matteo Bellan - 13/04/2019 10:58 | aggiornato 13/04/2019 11:00

Un Valtteri Bottas che si è confermato in grandissima forma anche in Cina. Sua la pole position nelle Qualifiche di Formula 1 allo Shanghai International Circuit. Per la settima volta in carriera il pilota finlandese scatterà dalla prima posizione. È il terzo poleman diverso nei primi tre gran premi di questo campionato 2019.

Doppietta Mercedes, la cinquantanovesima, completata da Lewis Hamilton. Il campione del mondo in carica della Formula 1 è stato battuto per soli 23 millesimi dal compagno. Ovviamente non gli piace mai arrivare secondo, ma in gara alla partenza avrà modo di tentare di mettersi davanti a Bottas. Si prevede una grande lotta già dai primi metri della corsa. Entrambi i piloti con la W10 hanno un ottimo passo e possono puntare alla vittoria in Cina.

Partono dalla seconda fila le Ferrari, che hanno accusato circa 3 decimi di ritardo rispetto a Valtteri. Sebastian Vettel e Charles Leclers sono, rispettivamente, terzo e quarto. SF90 molto veloci in rettilineo, ma che pagano qualcosa in alcune curve. Comunque il passo di ambedue i driver è buono e pertanto bisognerà vedere cosa succederà domenica. Allo start sarebbe importante riuscire a guadagnare posizioni. Ma è fondamentale pure evitare di essere superati dalle Red Bull, che partono nella fila dietro.

Valtteri Bottas e Lewis Hamilton felici dopo le Qualifiche Formula 1 in Cina.

Formula 1, GP Cina 2019: Bottas e Hamilton dopo le Qualifiche

Bottas al settimo cielo per aver conquistato la pole position nel GP numero 1000 della storia della Formula 1. È leader della classifica del campionato 2019 e gli piacerebbe replicare il successo già ottenuto nella prima gara di Melbourne per poter allungare. Intanto si gode la prestazione odierna a Shanghai.

Bel weekend finora per me - afferma Valtteri -, mi sono sentito a mio agio già dal mattino nelle prove libere. Nelle qualifiche ho faticato in Q3 nel mettere assieme il giro, però è stato sufficiente. Il giro è stato non male, però non totalmente come avrei voluto. Per fortuna è bastato per la pole position. La macchina è stata molto buona in tutte le sessioni. Anche Lewis è riuscito a migliorare tanto ed è arrivato vicinissimo a me. La giornata importante sarà quella di domani. Attaccheremo di sicuro.

Hamilton partirà affianco al compagno e cercherà certamente di superarlo alla partenza per poi dettare il ritmo. Però sarà tutt'altro che facile, perché anche il passo del finlandese è ottimo e dunque ci può essere lotta serrata tra i due alfieri della Mercedes.

Non ho mollato - commenta Lewis dopo le Qualifiche -, ho spinto fino alla fine. Faccio i complimenti a Valtteri, è stato stellare tutto il weekend. Io ho un po' faticato, lottando con la macchina ma pian piano mi sono avvicinato. A un certo punto ero ad otto decimi e alla fine ero vicinissimo, è fantastico. Un risultato incredibile per il team. Non vedo l'ora di correre la gara. Le Ferrari sono più veloci in rettilineo, però noi abbiamo grandi prestazioni in curva. È stato fatto un grande lavoro dalla Mercedes.

Charles Leclerc non felice al 100% delle sue Qualifiche a Shanghai

Vettel e Leclerc commentano le Qualifiche a Shanghai

Vettel scatterà dalla terza casella della griglia di partenza e non è messo male, però i piloti Mercedes impressionano per velocità nelle curve e quella superiore sul dritto della Ferrari può non essere sufficiente per vincere in gara. Complicato fare previsioni, però servirà un capolavoro a Seb per trionfare in Cina.

Oggi purtroppo la Mercedes è stata più veloce. Già dal Q1 sono partiti in una condizione migliore rispetto a noi. Abbiamo comunque fatto una buona sessione, forse c'era ancora qualcosa da spremere. Ma alla fine sono abbastanza contento del mio ultimo tentativo. Forse potevo fare qualcosa di più, però non abbastanza per battere le Mercedes. Loro sono più veloci in curva, noi invece abbiamo vantaggio in rettilineo. Siamo migliorati rispetto a ieri. La gara è lunga, vedremo come andrà. Potrebbe essere una buona giornata per noi.

Leclerc affianca il compagno in seconda fila ed è stato battuto per pochi centesimi. Un piccolo errore nel suo tentativo migliore, però il monegasco è abbastanza fiducioso in vista della gara. Sicuramente non ha lo strapotere visto in Bahrain, però potrà almeno inserirsi nella lotta per il podio.