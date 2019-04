Seguite con noi gli aggiornamenti live del sabato di Qualifiche della Formula 1 allo Shanghai International Circuit.

13/04/2019 07:46

Formula 1, GP Cina 2019: diretta live delle qualifiche

8:00 - Semaforo verde, inizia il Q1 a Shanghai.

7:50 - Mancano solo 10 minuti all'inizio del Q1, prima sessione delle Qualifiche di Formula 1 in Cina. Seguite l'appuntamento insieme a noi!

Formula 1, il resoconto delle Prove Libere a Shanghai

Si avvicinano inesorabilmente le Qualifiche del Gran Premio della Cina 2019 di Formula 1. Alle ore 8 italiane scatta il Q1, primo turno ad eliminazione nel quale è importante rimanere nelle prime quindici posizioni per poter accedere al successivo Q2. Anche nella seconda sessione altri cinque eliminati, con il Q3 finale che vedrà in pista dieci piloti a darsi battaglia per la conquista della pole position. Un anno fa ci fu una doppietta Ferrari, con Sebastian Vettel che strappò il miglior tempo per soli 87 millesimi all'allora compagno Kimi Raikkonen. Vedremo se la scuderia di Maranello nel 2019 sarà in grado di replicare quel risultato.

Intanto le sessioni di Prove Libere hanno fatto emergere l'ottimo stato di forma di Valtteri Bottas, che in generale ha iniziato molto bene questa stagione e non a caso è anche leader della classifica generale del campionato. Suo il miglior tempo assoluto in 1'32"830. Il finlandese è stato l'unico ad abbattere il muro del 1'33". Nella FP3 mattutina il pilota della Mercedes è riuscito a distanziare di circa 4 decimi le Ferrari di Sebastian Vettel e Charles Leclerc. Di ben 859 millesimi il vantaggio sul compagno Lewis Hamilton, che però ha commesso degli errori e sicuramente nelle Qualifiche sarà uno dei favoriti per la pole position.

La sensazione è che sarà lotta serrata tra Mercedes e Ferrari per occupare la prima fila della griglia di partenza della gara che scatterà alle 8:10 italiane sul circuito di Shanghai. Ovviamente bisogna sempre prestare attenzione alla Red Bull di Max Verstappen, abile a infilarsi nelle posizioni che contano quando la monoposto glielo permette o quando qualche avversario commette errori. Sarà interessante vedere anche il resto della battaglia per in top 10, visto che ci sono un po' di piloti che hanno evidenziato una velocità simile nelle Prove Libere. Da segnalare che il rookie Alexander Albon non parteciperà alle Qualifiche a causa del botto avuto nel finale della FP3 con la sua Toro Rosso, gravemente danneggiata. Sarà costretto a partire dall'ultima posizione domenica.