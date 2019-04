Se i capitolini conquisteranno ancora l'accesso alla Champions League, convincere l'ex ct sarebbe molto più facile. L'accordo è ben lontano dall'essere raggiunto ma le parti si riaggiorneranno a breve con una certezza in più: Conte alla Roma non è un sogno impossibile.

L'ingaggio di Conte al Chelsea era sicuramente fuori scala per i parametri dei giallorossi ma Conte potrebbe accettare nel caso gli venissero date garanzie in particolare sul calciomercato. A riguardo sarà decisiva la posizione che la Roma conquisterà alla fine del campionato.

Conte ha più volte espresso il desiderio di ritornare in Italia e tutto lascia pensare che l'indiziata principale a riportarlo in Serie A sia l'Inter. La Roma però vuol inserirsi alla corsa per il leccese e l'intenzione è quella di convincerlo con un progetto tecnico che dia garanzie di crescita.

Questo sito internet utilizza cookie tecnici e di profilazione, anche di terze parti, per migliorare la tua esperienza di navigazione, analizzare l’utilizzo del sito e per proporti pubblicità in linea con le tue preferenze. Puoi saperne di più o per negare il consenso ad alcuni a tutti i cookie clicca qui Informativa sui Cookies. Chiudendo questo banner, cliccando in seguito o continuando a utilizzare il sito, acconsenti all’utilizzo dei predetti cookie.

OK