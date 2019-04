Don Fabio parla delle diverse caratteristiche dei due fenomeni del calcio moderno.

di Redazione Fox Sports - 13/04/2019 10:50

Fabio Capello è uno degli allenatori più vincenti del calcio italiano e internazionale, vive di questo sport da sempre. La sua opinione non è mai banale, mai trascurabile. Così, quando prende parola, non c'è da far altro che ascoltare. Le sue ultime considerazioni su Messi e Cristiano Ronaldo, però, faranno certamente discutere, alimentando il consueto dibattito tra "messiani" e "ronaldisti". La sua preferenza Capello non l'ha mai nascosta. Questa volta ha provato ad argomentarla ulteriormente:

Entrambi sono grandi giocatori. Grandissimi giocatori. Però Messi è un genio, l'altro è un fuoriclasse. C'è una grande differenza. Il genio fa delle cose che non puoi neanche immaginare.

Sì, Fabio Capello ha sempre manifestato chiaramente la sua preferenza per Leo Messi rispetto a Cristiano Ronaldo. Lo ha ribadito anche in questa occasione. E il dibattito tra i sostenitori dell'argentino e quelli del portoghese può ripartire, come succede ormai da dieci anni a questa parte.