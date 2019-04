I blaugrana sono alla ricerca di un elemento offensivo in vista della prossima stagione. Piace il serbo dell'Eintracht, Griezmann e Rashford tra le alternative.

0 condivisioni

di Andrea Bracco - 13/04/2019 10:30 | aggiornato 13/04/2019 12:29

Il calciomercato del Barcellona sembra poter decollare da un momento all'altro. Nelle ultime settimane le voci riguardo ai possibili rinforzi blaugrana si sono concentrare particolarmente sul reparto offensivo, dove la squadra - in vista della prossima stagione - avrà sicuramente bisogno di un rinforzo. Resta da capire quale siano esattamente le caratteristiche ricercate da Ernesto Valverde, tecnico che - nonostante alcune critiche al suo operato - fino a oggi ha dimostrato di saper gestire molto bene la rosa nella sua totalità.

Uno degli attaccanti sulla bocca di tutti in questo momento è Luka Jovic: serbo classe 1997, si è messo particolarmente in mostra in Europa League con la maglia dell'Eintracht di Francoforte, condotto a suon di gol fino ai quarti di finale. Anche nell'andata della doppia sfida col Benfica, nonostante la sconfitta è stato uno dei più positivi tra quelli scesi in campo, segnando il gol del momentaneo 1-1. Il Barcellona lo segue da tempo, ma secondo le indiscrezioni riportate da Marca il club avrebbe un po' allentato la presa per via della troppa concorrenza che rischia di scatenarsi su di lui da adesso in poi.

Real Madrid e Bayern Monaco hanno fatto passi sensibili in tal senso e, almeno al momento, sembrerebbero in vantaggio rispetto ai blaugrana. Nel frattempo l'Eintracht dovrà riscattare Jovic dal Benfica per una cifra che si aggira attorno ai 12 milioni di euro, per poi pensare di poterlo cedere partendo da una base d'asta di 60 milioni di euro. Il Barcellona si è quindi temporaneamente tirato fuori dalla corsa per il serbo, ma la margherita in mano alla dirigenza ha ancora tanti petali da sfogliare.

Marcus Rashford, uno degli obiettivi per l'attacco del Barcellona: il classe 1997 costa oltre 100 milioni di euro ma va in scadenza nel 2020

Barcellona: quattro alternative di mercato a Jovic

Per esempio, non è un mistero che alla società piaccia non poco Antoine Griezmann. Nell'immaginario collettivo l'attaccante dell'Atletico Madrid sarebbe il profilo ideale da portare al Camp Nou per andare a completare un tridente da sogno. Grizou, con Messi e Suarez, potrebbe modificare il proprio stile di gioco tornando quello dei tempi in cui, con la maglia della Real Sociedad, amava partire dall'esterno per accentrarsi e dialogare nello stretto col centravanti di turno. Ovviamente l'operazione di mercato legata al campione francese non sarà affatto semplice, perché i Colchoneros (e soprattutto Simeone) non hanno intenzione di privarsene, ma dopo la deludente stagione attuale tutto può davvero succedere.

Per portarlo in Catalogna ci andrebbero comunque più 100 milioni di euro, una cifra decisamente ingente soprattutto se consideriamo per buone le indiscrezioni rivelate un paio di giorni fa dall'emittente Cadena Ser, secondo le quali Griezmann non sarebbe ben visto dallo spogliatoio dei blaugrana. Gli spagnoli rivelano di una presa di posizione poi esternata dal tecnico delle giovanili Rexach, che ha affermato in diretta non aver apprezzato affatto il comportamento del giocatore in occasione della trattativa per l'ultimo rinnovo con l'Atletico Madrid.

Tutte le opzioni per i bianconeri

Tra le alternative al francese figura Marcus Rashford, elemento sempre molto presente all'interno delle voci di mercato che ogni giorno coinvolgono il Barcellona. Pupillo di Zidane, può lasciare il Manchester United per una cifra superiore ai 100 milioni di euro, ma la scadenza fissata al giugno del 2020 non fa dormire sonni tranquilli alla dirigenza dei Red Devils. Classe 1997, quest'anno si sta consacrando anche a livello internazionale e le sue ottime prove in Champions League sono lì a dimostrarlo. Per venire incontro agli inglesi, il Barcellona sarebbe disposta anche a sacrificare uno tra Malcom e Coutinho come eventuale contropartita tecnica.

Nella sezione underdog delle candidature troviamo invece due profili economicamente più abbordabili. Il primo è Rodrigo, jolly offensivo del Valencia che può agire largo ma anche da seconda punta. Il suo eventuale innesto permetterebbe a Valverde di dare più respiro a Messi durante la stagione, vista l'attitudine tattica che porta il mancino classe 1991 nato in Brasile a giostrare in più zone di campo. Poi c'è Nicolas Pépé, una delle rivelazioni di questa stagione di Ligue 1: gioca nel Lille e, a oggi, ha messo insieme numeri impressionati. Le sue statistiche parlano di 19 gol segnati in stagione, il tutto a 23 anni. Il suo contratto scade nel 2022 e les Dogues, per cederlo, chiedono 60 milioni di euro. Su di lui c'è anche il Bayern Monaco, seriamente intenzionato a fare la guerra per questo ivoriano lanciato da Marcelo Bielsa.