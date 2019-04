Belgio, follia in Standard Liegi-Anderlecht: sospesa per fumogeni

Standard Liegi-Anderlecht è durata appena mezz'ora, prima di essere definitivamente sospesa e che al posto dei calciatori in campo ci scendessero i vigili del fuoco per liberare il terreno di gioco da fumogeni e oggetti. In una nota ufficiale, l'Anderlecht ha condannato il comportamento dei suoi tifosi:

Full Time | Standard de Liège vs. RSC Anderlecht: 2-0 ⚽ Le match est définitivement arrêté suite au comportement des supporters de @rscanderlecht 😈 De match is definitief stilgelegd na het gedrag van de supporters van @rscanderlecht 😈 pic.twitter.com/TNrEopLAq0

Quelle immagini surreali, con il portiere dello Standard Ochoa e i suoi compagni di squadra immobili nel cuore del campo a osservare il lancio di fumogeni da parte degli ultras ospiti, sono le ultime in ordine cronologico per quanto riguarda la serata dello Sclessin Stadion. Vani sono stati i richiami e gli avvertimenti dello speaker, così ora appare estremamente possibile che il giudice sportivo assegni la vittoria a tavolino ai padroni di casa.

Serata di follia nel calcio belga. La partita tra Standard Liegi e Anderlecht , valida per la quarta giornata dei playoff della Jupiler League, è stata sospesa al 30' del primo tempo per il fitto lancio di fumogeni all'indirizzo del portiere di casa Ochoa che ha visto protagonisti i tifosi ospiti. La ragione di questo comportamento? Il risultato, che vedeva lo Standard avanti di due reti dopo un terzo di gara.

Pioggia di fumogeni dopo il rigore 2-0, concesso con il VAR. La partita valida per i playoff è stata fermata al 30': si va verso la vittoria a tavolino per lo Standard.

