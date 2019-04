I lancieri di Erik ten Hag tentano l'allungo in Eredivisie imponendosi alla Johan Cruijff Arena con un netto 6-2 ma sono in ansia per la giovane stella, che lascia il campo alla mezz'ora toccandosi la gamba destra.

L'Ajax vince con un rotondo 6-2 sull'Excelsior, ma è in ansia per un problema di de Jong. Nella come sempre splendida cornice della Johan Cruijff Arena di Amsterdam l'Ajax di Erik ten Hag insegue una vittoria sul malcapitato Excelsior, 16esimo in classifica, per ipotecare una Eredivisie che a 5 giornate dalla fine lo vede in testa rispetto agli storici rivali del PSV Eindhoven solo per la differenza reti. L'intento dei lancieri è chiaro: vincere e farlo con un ampio scarto, per allargare la forbice di +11 gol che al momento gli garantisce il primo posto.

Nessuno spazio per i calcoli, dunque, cosa che del resto l'Ajax evita anche per filosofia: il ritorno a Torino con la Juventus, valido per l'accesso alle semifinali di Champions League, sarà materia di discussione da domani, il presente è l'Excelsior di Ricardo Moniz, tecnico giramondo con esperienze in Germania, Austria, Ungheria, Polonia, Inghilterra, Danimarca e Slovacchia, e del 34enne bomber Mounir El Hamdaoui, con i lancieri dal 2010 al 2012 e fugace meteora in Italia con la maglia della Fiorentina.

Erik ten Hag schiera la squadra tipo, che rispetto alla gara contro la Juventus vede Huntelaar al centro dell'attacco e l'assenza di Schone a centrocampo e Mazraoui, squalificato contro i bianconeri, al posto di Veltman nel ruolo di terzino destro. Non sono passati che 10 minuti di gioco quando Donny van de Beek avanza fino alla trequarti per poi pescare con uno splendido filtrante Huntelaar, che senza problemi addomestica il pallone e supera Damen con un bel tocco di destro. Il vantaggio immediato pone i lancieri davanti a una scelta: premere sull'acceleratore per chiudere subito la pratica o risparmiarsi in vista della Champions?

Klaas-Jan Huntelaar, 35 anni, è il grande protagonista nella vittoria contro l'Excelsior con una splendida tripletta.

Uragano Huntelaar: il 35enne trascina l'Ajax contro l'Excelsior

Tadic e compagni non sembrano sapersi dare una risposta, e alternano fiammate che però mancano di precisione nel momento del passaggio decisivo a momenti in cui sembrano girare a vuoto, con Onana che intorno alla mezz'ora finisce per complicarsi la vita su un tiro senza pretese di Fortes bloccando la sfera in due tempi. Poco prima della mezz'ora poi è allarme-Frenkie de Jong, che zoppica a causa di un infortunio e deve lasciare il campo: brutta notizia per l'Ajax in vista della gara di Champions contro la Juventus, al posto del regista - già promesso sposo del Barcellona - entra Jurgen Ekkelenkamp.

In quanto a spessore tecnico la differenza tra le due squadre è evidente, e quando alla fine l'Ajax accelera trova due gol nel giro di 3 minuti: al 37esimo Ziyech parte in slalom sulla destra, il suo cross rasoterra viene respinto ma carambola su Huntelaar e quindi a Tadic, che da pochi passi non può sbagliare. Al 40esimo ecco il 3-0: splendida apertura di Ziyech, che è andato stavolta ad agire nella posizione di trequartista, cross dalla sinistra di David Neres e conclusione implacabile di Huntelaar, che sembra così archiviare una gara che fin dalla vigilia tutti avevano previsto sarebbe stata a senso unico.

Un calo di tensione però, unito alla grande esperienza di El Hamdaoui, riapre parzialmente i discorsi dopo due minuti. Al 42esimo infatti su cross abbastanza innocuo dalla trequarti destra di Horemans la difesa ajacide si fa beffare da un bel taglio dell'ex, che controlla e supera Onana. 3-1 e squadre al riposo, partita decisamente piacevole e - fiammata finale degli ospiti a parte - assolutamente a senso unico per i "ragazzi terribili" di ten Hag.

Secondo tempo: i lancieri dilagano, ma non mancano battute a vuoto

Nel secondo tempo il copione invece non cambia: l'Ajax fa la partita e chiude virtualmente la gara al 59esimo, quando con l'aiuto del VAR l'arbitro Pol van Boekel assegna un rigore ai padroni di casa per fallo di Koolwijk su Matthijs de Ligt. Tadic dal dischetto è glaciale e porta il punteggio sul 4-1, che diventa 5-1 quando 5 minuti dopo Blind recupera palla sulla sinistra e serve Tadic che a sua volta pesca Huntelaar che fulmina Damen sul primo palo e mette a referto una splendida tripletta.

Il bomber 35enne poco dopo lascia il campo per far posto a Dolberg, che appena entrato viene pescato con un pallonetto delizioso su punizione da Ziyech, controlla di petto e al volo batte Damen per il 6-1. L'Ajax è ormai padrone del campo, schiaccia i malcapitati ospiti nella loro area e manovra come vuole, ma nel finale decide di alzare il piede dall'acceleratore: 3 punti in classifica e un'ulteriore +4 nella differenza reti nei confronti del PSV - arriva infatti il secondo gol dell'Excelsior con Fortes che di testa supera una difesa non molto reattiva - per adesso possono bastare.

Martedì sarà il momento di affrontare la Juventus: in attesa di sapere se ci sarà anche Frenkie de Jong l'Ajax deve però riflettere. L'infortunio della giovane promessa non è la sola ombra in una gara vinta ampiamente contro un avversario mai in partita dove però non sono mancati momenti di distrazione, vere e proprie amnesie a cui in Eredivisie i lancieri possono facilmente porre rimedio. In Champions League, contro gente come Pjanic e Cristiano Ronaldo, la sensazione è che il discorso possa essere decisamente diverso.

Il tabellino di Ajax-Excelsior 6-2

Ajax (4-3-3): Onana; Mazraoui, de Ligt, Blind, Tagliafico; van de Beek, Tadic (73' Veltman), de Jong (28' Ekkelenkamp); Ziyech, Huntelaar (73' Dolberg), David Neres. All.: ten Hag.

Excelsior (4-4-2): Damen; Horemans, Mattheij, Oude Kotte, Matthys; Fortes, Schouten, Koolwijk, Bruins (63' Anderson); Eckert (46' Ali Messaoud), El Hamdaoui (83' Haspolat). All.: Moniz.

Gol: Huntelaar 10', 40', 65' Tadic 37', 59' (R), Dolberg 75' (A), El Hamdaoui 42', Fortes 89' (E)

Ammoniti: Mazraoui, Fortes, Koolwijk, El Hamdaoui, Ekkelenkamp

Arbitro: Pol van Boekel