In un'intervista alla CNN il chairman dell'Ultimate Fighting Championship conferma il ritorno di Notorious, che mostra la sua approvazione sui social.

0 condivisioni

di Marco Ercole - 12/04/2019 18:23 | aggiornato 12/04/2019 19:28

Aveva detto che ci avrebbe parlato presto, Dana White è stato di parola. Il chairman della UFC ha avuto un confronto con Conor McGregor e, come spiegato nel corso di un'intervista rilasciata alla CNN ha ottenuto l'ok definitivo (almeno così sembra) per il ritorno dell'irlandese nelle arti marziali miste. Nelle ultime due settimane Notorious aveva prima annunciato il suo ritiro dalle arti marziali miste (era il 25 marzo) e successivamente aveva stuzzicato i fan su un possibile ritorno.

Adesso Dana White ha confermato che Conor McGregor non è ancora in pensione, ma continuerà la sua carriera in UFC:

Conor McGregor combatterà ancora. Io e lui parliamo ogni giorno, anche in tutta questa settimana. Le cose vanno bene con Conor e presto sapremo tutto meglio. A lui piace essere in una posizione in cui è lui a tenere le carte e fare ciò che vuole. Io e lui lavoriamo sempre insieme per fare in modo che questo accada.

Conor McGregor continuerà a lottare in UFC

UFC, Dana White "reintegra" Conor McGregor

In pochi d'altronde avevano creduto dal principio al "pensionamento" di Conor McGregor, anche perché quel suo Tweet era arrivato poche ore dopo una sua intervista andata in onda su "The Tonight Show " con Jimmy Fallon, in cui l'irlandese sosteneva di essere in trattativa per un imminente combattimento.

Il mio prossimo incontro dovrebbe essere a luglio, stiamo trattando, vedremo cosa succede. Sono in forma e pronto.

Nonostante non vinca dal 2016, Dana White non ha alcun dubbio sull'appeal di McGregor:

Ha perso contro il più grande pugile, probabilmente il migliore di tutti i tempi, in un incontro di boxe. Il suo primo incontro di boxe, dove ha fatto molto bene, guadagnandosi il rispetto dell'avversario. Il match successivo lo ha perso con Khabib, che è un un campione imbattuto e il migliore al mondo in questo momento. Conor è uscito sconfitto contro due tra i migliori in circolazione nel mondo dello sport, per questo lo considero ancora molto rilevante.

McGregor, Dana White conferma il ritorno in UFC

Le due possibili rivincite con Mayweather e Khabib

Riguardo le due possibili rivincite con Mayweather o Nurmagomedov, il numero uno UFC è possibilista:

Organizzerei il match sabato se lo volessero fare. Sì, se Floyd vuole combattere nell'ottagono, lo faremo al 100%. Penso che in futuro sia possibile. E ovviamente credo che tutti vorrebbero vedere una rivincita tra Conor e Khabib.

Insomma, McGregor è ancora attivissimo in UFC. E non vede l'ora di tornare nella gabbia, con grandi aspirazioni. Per non lasciare spazio a equivoci, ha anche retwittato la notizia che riportava il virgoletatto di Dana White.