L’ivoriano, che ha giocato 3 anni nel Barcellona, parla dell'argentino con ammirazione: “È un personaggio strano ma è un partner perfetto per qualsiasi calciatore”.

di Alberto Casella - 12/04/2019 12:41 | aggiornato 12/04/2019 12:47

Insieme hanno giocato per tre stagioni e insieme hanno vinto tanto, quasi tutto. Lionel Messi e Yaya Touré hanno incrociato i loro destini fra il 2007 e il 2010, ovviamente con la maglia del Barcellona, anche perché la Pulce ha indossato solo quella, e da allora sono rimasti amici.

Per questo l'ivoriano non ha voluto perdersi la possibilità di commentare per la BBC il match dell'altra sera all'Old Trafford, con i Blaugrana di Leo impegnati sul campo del Manchester United nell'andata dei quarti di finale della Champions League 2018-19. Ovvio, poi, che oltre al rapporto di affetto e amicizia ci fosse anche un pizzico di interesse professionale: il Barça è pur sempre uno dei più seri rivali dei suoi amici del Manchester City.

Già, perché il colosso ivoriano, dopo aver lasciato il Barcellona, si era accasato proprio sulla sponda "celeste" di Manchester, uno dei primi acquisti di peso della nuova proprietà degli sceicchi. E per il City, Tourè, che ha 35 anni, ha giocato fino al luglio scorso.

Messi e Touré sono rimasti molto amici

Messi: per Touré è un po' strano, ma pochi sono come lui

A Manchester Touré ha vinto - forse non stravinto, però, come probabilmente sperava al momento della firma - diversi trofei, 8 in tutto fra Premier League, Coppe nazionali e Community Shield. Ciò che gli è mancata sicuramente è stata la dimensione internazionale - al massimo una semifinale raggiunta in sette tentativi in Champions League - quella che invece aveva contraddistinto la sua esperienza catalana al fianco di Messi.

Tre stagioni insieme nel Barcellona per Messi e Touré

Già, in quei tre anni in blaugrana Yaya era stato fra i protagonisti del primo triplete, quello di Guardiola, con i due diamanti preziosi a forma di Champions League e Coppa del Mondo per club al termine di uno straordinario 2009. Indispensabile, allora, nei meccanismi del centrocampo di Pep, non saltò un solo minuto dagli ottavi in avanti. Sul campo la sua intesa con Messi era perfetta, come ha confermato lui stesso l'altra sera alla BBC:

Leo è il partner di gioco ideale, lui è diverso ed è speciale: giocare con lui è sempre divertente. È straordinario persino in allenamento perché cerca sempre di adattarsi agli altri. Magari è un tipo un po' strano e non parla molto perché è sempre concentrato sul calcio, ma ce ne sono pochi come lui. Quando gli dai la palla sai bene che, anche se lo circondano in tre o quattro, difficilmente gliela tolgono.