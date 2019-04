Il tecnico ha parlato nella conferenza stampa prima del match di Ferrara che potrebbe regalare con grande anticipo lo scudetto ai bianconeri: "Non avrebbe senso rischiarlo".

di Alberto Casella - 12/04/2019 14:38 | aggiornato 12/04/2019 14:50

Manca solo un punto alla Juventus: a 7 giornate dal termine della stagione di Serie A i bianconeri hanno la possibilità di cucirsi sul petto lo scudetto, sarà l'ottavo consecutivo, con un pareggio sul campo della Spal.

La data fatidica è quella del 13 aprile 2019, sabato. Il Napoli è da tempo a distanza di sicurezza, ma negli ultimi turni la squadra di Ancelotti ha frenato in modo ancora più deciso, stanca per la lunga stagione e col pensiero forse troppo rivolto all'Europa League: 20 punti, che salirebbero a 21 con un pari a Ferrara diventerebbero divario matematicamente incolmabile e potrebbe partire la festa.

Ma nella conferenza stampa prematch Allegri è stato chiaro: se sarà festa, sarà moderata perché prima occorre finire il lavoro. E il lavoro si chiama semifinale di Champions League, quella che la Juventus ha nel mirino, con un'altra data, quella di martedì 16 aprile, quando all'Allianz Stadium arriveranno i ragazzi terribili dell'Ajax con la voglia matta di ribaltare l'1-1 dell'andata.

Per Allegri quello di Ferrara sarà comunque un match impegnativo

Spal-Juventus, Allegri: "Cristiano Ronaldo non gioca"

E il tecnico bianconero non nasconde che, proprio in vista dell'appuntamento di martedì, la squadra che manderà in campo sabato a Ferrara sarà, per forza di cose, un po' rimaneggiata, anche se l'impegno non è da sottovalutare perché, ricorda, la Spal ha vinto gli ultimi due match casalinghi:

Diversi giocatori hanno bisogno di riposare - e qualcuno rimarrà proprio a casa - ma ce ne sono altri, invece, che hanno bisogno di giocare. Comunque la formazione che scenderà in campo sarà tosta, perché la partita è impegnativa. Cristiano Ronaldo? È già rientrato un po' al limite per il guaio che ha avuto: rischiarlo non avrebbe senso.

Cristiano Ronaldo, dopo la prestazione di Amsterdam, ha bisogno di riposo

Giocano Kean, Perin e Cuadrado

Davanti, dunque, largo a Kean che del resto è in un momento di forma straordinaria - 5 gol e 1 assist nelle ultime 5 partite - un rodaggio che potrebbe magari tornare utile alla Juventus anche martedì a partita in corso. Riposo pure per Bonucci, mentre in porta toccherà a Perin e sulla destra spazio a Cuadrado, anche perché Douglas Costa è alle prese con un risentimento muscolare. Altre scorie della Johan Cruijff ArenA, insomma. C'è spazio anche per i singoli:

Mandzukic non è in crisi, ma ha dato tanto contro il Milan e il suo tipo di gioco è molto dispendioso. Rugani ha fatto una partita all'altezza, ma sono tanti i giovani pronti. Barzagli? È venuto in Olanda perché è importante nello spogliatoio e a Ferrara sarà a disposizione.

Giocherà Kean, 5 gol e un assist nelle ultime 5 partite

Infine Allegri nega che lo scudetto imminente e la semifinale di Champions League da agguantare siano, insieme, difficili da gestire: