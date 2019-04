Serie A, la nuova maglia della Roma 2019/2020

Il progetto della Nike presenta delle novità sia nel colore principale che nel motivo delle rifiniture.

In attesa di conoscere se ci sarà la possibilità di esibirla anche in Champions League o in Europa League (dipenderà dalle sorti della squadra guidata da Claudio Ranieri in questo finale di campionato), alcune foto sui social media hanno svelato la maglia 2019/2020 che la Roma indosserà nel prossimo campionato di Serie A.

In sostanza sono state confermate le numerose anticipazioni trapelate nei mesi scorsi, perché le modifiche stabilite dagli uomini marketing della Nike che hanno curato il progetto legato al club giallorosso, per questo nuovo modello toccheranno sia il colore principale che le rifiniture.

Il rosso sarà infatti di una tonalità diversa, più scura rispetto a quella attuale (nel modello qui sopra abbiamo ipotizzato un logo old style tono su tono). E sul colletto, sui bordi delle maniche e nella parte posteriore della divisa compariranno delle saette giallorosse. Sulla base di queste anticipazioni cominciate a circolare sui social media, ecco qui di seguito alcune immagini che mostrano come dovrebbe essere il completo che la Roma indosserà in Serie A a partire dalla stagione 2019/2020.

I pantaloncini saranno dello stesso rosso scelto come colore principale della maglia, mentre i calzettoni dovrebbero essere sfumati tra il rosso e il giallo, probabilmente con nuove saette a separare orizzontalmente la parte superiore da quella inferiore.

In questo caso si tratta ovviamente di riproduzioni che riguardano esclusivamente il completo home, mentre per quanto il "third" le indiscrezioni parlano di un modello che sarà colorato principalmente di blu, con un logo diverso della Nike, un baffo più vintage, e il nome dell'azienda statunitense scritto per esteso, così come accadeva qualche anno fa.

Insomma, novità attese anche in questa versione, che apriranno come al solito il consueto dibattito tra i tifosi sui favorevoli e i contrari alle innovazioni. Nel frattempo i tifosi giallorossi (e non solo) potranno esprimere le loro opinioni sul primo modello, quello che la Roma utilizzerà sicuramente nel campionato di Serie A 2019/2020.