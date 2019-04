Il derby della Lanterna è in programma domenica 14 aprile.

12/04/2019

Sampdoria-Genoa è il derby della Lanterna che va in scena domenica 14 aprile alle 15 allo stadio Marassi di Genova.

La gara della 32ª giornata vede la Samp nona con 45 punti in classifica, mentre il Genoa segue in 13ª posizione con 34 punti.

L'arbitro di Sampdoria-Genoa è il signor Calvarese, Peretti e Carbone gli assistenti, Abbattista il quarto uomo. Al VAR troveremo Orsato, all'AVAR Mondini.

Statistiche e curiosità di Sampdoria-Genoa

Getty Images Fabio Quagliarella ha già segnato 21 reti in questo campionato, l’ultimo giocatore della Sampdoria a fare meglio in una singola stagione di Serie A è stato Vincenzo Montella nel 1996/97

Nessun giocatore dell’attuale rosa del Genoa ha mai segnato contro la Sampdoria in Serie A con la maglia rossoblu; in più l’unico calciatore attualmente al Grifone che ha già realizzato un gol contro i blucerchiati nel massimo campionato è Goran Pandev (nel 2008 con la Lazio).

La Sampdoria è l’unica squadra che non ha perso alcun punto da situazione di vantaggio in match casalinghi di questo campionato (otto vittorie su otto).

Il Genoa ha mantenuto solo una volta la porta inviolata in trasferta in questo campionato (contro il Chievo a febbraio), nessuna squadra ha fatto peggio.

Nessuna squadra aspetta il pareggio da più partite della Samdporia nel campionato in corso: 11 match (5V, 6P).

Negli ultimi 10 derby della Lanterna in casa della Sampdoria in Serie A, solo tre volte entrambe le formazioni hanno trovato il gol: 20 le reti realizzate in totale (due di media a match).

L’ultimo derby della Lanterna è terminato 1-1, l’ultima volta che entrambe le sfide stagionali tra Sampdoria e Genoa in Serie A si sono concluse in pareggio risale al 1993/94.

La Sampdoria non ha perso nessuno degli ultimi cinque match di Serie A contro il Genoa (3V, 2N), è dal 1994 che non rimane imbattuta in almeno sei derby della Lanterna consecutivi nel massimo campionato.

Tra le squadre affrontate almeno 50 volte in Serie A, il Genoa è quella contro cui la Sampdoria ha perso in percentuale meno partite (24%).

72° derby della Lanterna in Serie A: la Sampdoria conduce per 27 successi a 17, completano il bilancio 27 pareggi.

Dove vedere Sampdoria-Genoa in TV e streaming

Sampdoria-Genoa sarà visibile in TV su Sky sui canali Sky Sport Serie A (canale 202) e Sky Sport 252. Per vedere Sampdoria-Genoa in streaming basta collegarsi a Sky Go, la piattaforma di streaming riservata agli abbonati Sky, o su NOW TV, la web tv in abbonamento.

Probabili formazioni di Sampdoria-Genoa

Sampdoria (4-3-1-2): Audero; Bereszynski, Andersen, Colley, Murru; Praet, Ekdal, Linetty; Ramirez, Defrel, Quagliarella.

Genoa (3-5-2): Radu; Pereira, Romero, Zukanovic; Criscito, Lerager, Miguel Veloso, Bessa, Lazovic; Sanabria, Kouamé.

Sampdoria-Genoa: info biglietti

I biglietti di Sampdoria-Genoa sono acquistabili presso le ricevitorie autorizzate TicketOne, il sito ufficiale o il call center (892.101). È possibile acquistare i biglietti anche ai botteghini dello stadio il giorno della partita. Ecco di seguito i prezzi dei biglietti per Sampdoria-Genoa: