Ancelotti punta tutto sul secondo tempo dell'Emirates e sull'aiuto del San Paolo: "Loro non mi sono parsi impenetrabili". Ma occorre limitare i troppi errori dell'andata.

di Alberto Casella - 12/04/2019 10:17 | aggiornato 12/04/2019 10:22

L'uno-due dell'Emirates pesa, eccome, sulla bilancia verso la semifinale. Le partenze brucianti, pressing e velocità, sono le specialità della casa: il Napoli sapeva benissimo che proprio da quello doveva guardarsi nel match di andata dei quarti di finale di Europa League sul campo dell'Arsenal.

Eppure, nonostante questo i giocatori di Ancelotti sono sembrati a lungo smarriti di fronte all'aggressività e alle folate dei Gunners, pronti a inchiodare i centrocampisti azzurri alle loro responsabilità e a ripartire: così sono nati i due gol che ora gli inglesi si portano in dote al San Paolo nel ritorno in programma giovedì 18 aprile.

Un po' meglio è andata nella ripresa, quando il Napoli ha alzato il baricentro, evitando di farsi schiacciare dall'Arsenal, ha provato a imbastire un minimo di pressing e ha inserito Milik, vista l'impotenza evidenziata fino ad allora dalla banda bassotti Insigne-Mertens.

Il Napoli è parso ipnotizzato dalla partenza bruciante dell'Arsenal

Napoli: i risultati per andare in semifinale

Se l'idea era puntare sui due "piccoletti" perché si facessero beffe dei difensori inglesi, non proprio fulmini di guerra, bè allora bisogna studiarla meglio, perché il capitano e il belga non ci sono mai riusciti. Oppure, meglio, adottare la soluzione Milik con tutte le varie opzioni che offre, inclusa quella di vedere il polacco in un 4-2-3-1 davanti a Callejon, Mertens e Insigne.

Nel match di ritorno Ancelotti si affiderà alla fisicità di Milik?

Travolgente nella fase a gironi, nei due turni successivi l'Arsenal ha balbettato, e perso, in trasferta contro avversari nemmeno irresistibili: 1-0 in casa del Bate Borisov e 3-1 a Rennes. Per il Napoli, quindi, l'impresa non è impossibile, Ancelotti lo sa e ha già indicato la ricetta:

Spero che il pubblico del San Paolo ci aiuterà a eliminare le paure con cui siamo entrati in campo stasera. L'Arsenal non mi sembra una squadra impenetrabile, dovremo giocare con molta più intensità e limitare gli errori. Abbiamo sbagliato troppo: è vero che loro hanno pressato tanto, ma gli errori dovuti al timore sono stati troppi. Dobbiamo ripartire dal secondo tempo.

Sarà importante limitare gli errori: servono 3 gol di scarto

Occorre entrare in campo con un'altra faccia, insomma. L'ha fatto la Juventus contro l'Atletico Madrid a Torino, può farlo il Napoli al San Paolo. Come i bianconeri, i ragazzi di Ancelotti devono vincere con 3 gol di scarto: 3-0, 4-1 o 5-2 che sia. Se al termine dei 90 minuti regolamentari, gli azzurri fossero in vantaggio 2-0, si andrà ai tempi supplementari e qui il ruolo del San Paolo sarà fondamentale. Chi passa avrà con ogni probabilità il Valencia che lottando fino all'ultimo, due gol nei minuti di recuoero, ha vinto 1-3 sul campo del Villarreal.