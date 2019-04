La prima giornata di prove libere in Texas vede Vinales al comando davanti a Marquez e Rossi. Fuori dalla top 10 le Ducati ufficiali di Dovizioso e Petrucci.

Nella seconda sessione di prove libere del GP del Texas iniziano a scendere i riferimenti cronometrici delle MotoGP, grazie ad una pista maggiormente gommata. Marc Marquez abbassa ulteriormente il suo tempo in 2'04 e trova il tempo di provare un deflettore sulla ruota posteriore in stile Ducati. Il Cabroncito ha compiuto un run con il nuovo convogliatore prima di passare la palla a Jorge Lorenzo. Ancora una volta la casa di Borgo Panigale ha dimostrato di essere all'avanguardia nel settore dell'aerodinamica e di poter apportare innovazioni importanti anche sulle moto di serie.

Nelle fasi finali delle FP2 si lavora come se fosse una vera e propria qualifica: Maverick Vinales abbatte il muro del 2'04 e prenota un posto in poltrona per la Q2. Insieme al campione in carica della MotoGP sono gli unici a scendere sul 2'03 alto, ma Valentino Rossi chiude sul podio immaginario con un gap minimo di 146 millesimi dal compagno di box. La miglior Ducati è quella di Jack Miller, quarto, con un ritardo di 149 millesimi. 11° e 13° tempo per le Ducati ufficiali di Andrea Dovizioso e Danilo Petrucci che sperano in una FP3 all'attacco per entrare in Q2.

Rientrano nella top-10 i due allievi della VR46 Academy Franco Morbidelli e Francesco Bagnaia. Ad Austin nella notte dovrebbe quasi certamente piovere e potrebbe essere difficile domani cambiare la classifica dei tempi nella FP3. Previste anche qualifiche bagnate e quindi i colpi di scena saranno dietro l'angolo, con Marc Marquez che potrebbe perdere parte del suo vantaggio su questo tracciato che sembra disegnato a sua misura.

MotoGP Austin, FP2: tempi e classifica finale

Viñales, Yamaha, 2'03"857 Márquez, Honda, + 0,044 Rossi, Yamaha, + 0,102 Miller, Ducati, + 0,148 Crutchlow, Honda, + 0,261 Rins, Suzuki, + 0,496 Pol Espargaró, KTM, + 0,507 Morbidelli, Yamaha, + 0,691 Quartararo, Yamaha, + 0,732 Bagnaia, Ducati, + 0,773 Dovizioso, Ducati, + 0,857 Mir, Suzuki, + 0,994 Petrucci, Ducati, + 1,049 Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,096 Nakagami, Honda, + 1,163 Lorenzo, Honda, + 1,312 Zarco, KTM, + 1,634 Iannone, Aprilia, + 2,098 Abraham, Ducati, + 2,305 Rabat, Ducati, + 2,347 Oliveira, KTM, + 2,419 Syahrin, KTM, + 2,993

MotoGP Austin, la prima sessione di prove libere

La classe MotoGP scende in pista ad Austin per la terza gara stagionale. Sulla scia delle passate stagioni il manto d'asfalto del COTA presenta degli avvallamenti nonostante i lavori di livellamento eseguiti nei mesi scorsi per adattare la pista alle due ruote, soprattutto nelle zone di frenata delle monoposto di Formula 1. La scelta generale in ottica gomme sembra orientata verso la soft all'anteriore e la media al posteriore, ma si prevedono strategie differenziate nel corso del week-end a seconda delle condizioni e degli assetti, escludendo categoricamente la hard.

A dettare legge nel far west del Texas è Marc Marquez che si impone nelle FP1 con un magistrale 2.05"311 inarrivabile per tutti. L'unico ad avvicinarsi è Maverick Vinales, che ancora una volta si rivela veloce sul giro secco e s'incolla agli scarichi del Cabroncito con un gap di appena 78 millesimi. Dietro di loro il vuoto: Jack Miller è 3° a sei decimi, 4° Andrea Dovizioso, alle prese con qualche problema tecnico che lo ha costretto a recuperare il tempo perduto. Valentino Rossi 5° a sette decimi, gli altri distano oltre un secondo dal best lap del campione.

A disposizione dei due piloti Yamaha ufficiali due differenti assetti su cui hanno potuto effettuare comparazioni, ma il Dottore ancora non ha trovato il pacchetto giusto con cui poter puntare al podio. Bene Pol Espargaro e la KTM, con il catalano che chiude la sessione di libere con il 6° miglior crono precedendo Fabio Quartararo e Cal Crutchlow. Chiudono la top-10 le Aprilia di Aleis Espargarò e Andrea Iannone: la casa di Noale sarà in pista ad Austin anche lunedì, per una giornata di test privato dove saggeranno importanti novità e una tabella di marcia da svolgere sull’elettronica.

MotoGP Austin, FP1: tempi e classifica finale

Márquez, Honda, 2'05"311 Viñales, Yamaha, + 0,078 Miller, Ducati, + 0,625 Dovizioso, Ducati, + 0,652 Rossi, Yamaha, + 0,731 Pol Espargaró, KTM, + 1,016 Quartararo, Yamaha, + 1.021 Crutchlow, Honda+ 1,171 Aleix Espargaró, Aprilia, + 1,186 Iannone, Aprilia, + 1,381 Morbidelli, Yamaha, + 1,418 Abraham, Ducati, + 1,421 Petrucci, Ducati, + 1,496 Mir, Suzuki, + 1,552 Rins, Suzuki, + 1,572 Zarco, KTM, + 1,577 Nakagami, Honda, + 1,687 Lorenzo, Honda, + 1,923 Bagnaia, Ducati, + 2.096 Oliveira, KTM, + 2,724 Rabat, Ducati, + 2,864 Syahrin, KTM, + 4,027