Notorius svela un retroscena legato alla sua sconfitta a UFC 229: stando alle sue parole, infatti, l'irlandese avrebbe affrontato Khabib con un piede rotto.

di Massimiliano Rincione - 12/04/2019 15:04 | aggiornato 12/04/2019 15:18

Conor McGregor torna a parlare della sconfitta contro Khabib Nurmagomedov. L'irlandese più famoso del mondo delle MMA, rientrato nell'ottagono dopo quasi due anni di assenza, svela di aver affrontato il campione pesi leggeri UFC con un piede rotto: una rivelazione, questa, che ha suscitato non poche reazioni, molte delle quali davvero contrastanti. Secondo la stragrande maggioranza dei detrattori del combattente di Dublino, infatti, questa storia sarebbe soltanto una mera giustificazione per la caduta del 6 ottobre scorso.

What happened to your light on your foot in and out footwork against khabib? Flattooted chin down stalking and shoulder rolling is what i saw — Booyah Nation Vlogs Youtube (@davidnips1) April 11, 2019

Peccato però che Notorius non abbia rivelato di propria iniziativa la storia riguardante la frattura, essendo stato imbeccato dalla domanda di un fan su Twitter. Su precisa richiesta dell'utente, però, McGregor ha svelato di essersi rotto un piede tre settimane prima del match che avrebbe segnato il suo ritorno nel palcoscenico più importante delle MMA.

Mi sono rotto il piede a 3 settimane dal match. Ho comunque continuato ad andare avanti, mettendo anche gli ultimi colpi della serata su un suo fratello di sangue. Sono contento di come sia andato il tutto, e della lezione che ho imparato per il mio fighting e, cosa ancor più importante, per la mia preparazione. Il tempo svelerà ogni cosa.

I broke my foot 3 weeks out from the bout.

I still marched forward however, and also landed the final blows of the night.

On his blood brother.

I am happy with how the contest went and the lessons learned.

In my fighting and more importantly my preparation.

Time will reveal all. https://t.co/VNxbrfk6qx — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) April 11, 2019

Un retroscena che rischia di rimescolare ancor più le carte in casa Notorius, con il rappresentante della SBG Ireland che pare aver deciso di spingere con fermezza verso la stipula di un rematch immediato con Khabib Nurmagomedov. Bisognerà capire, adesso, se e quanto UFC possa essere d'accordo, considerato come questo fine settimana - a UFC 236 - la promotion n.1 al mondo nel settore delle MMA sia pronta ad assegnare un titolo pesi leggeri ad interim nella rivincita tra Dustin Porier e l'attuale campione pesi piuma Max Holloway. I due, tra l'altro, si affrontarono già una volta, con Il Diamante che riuscì a trionfare al tempo della sua permanenza nelle 145 libbre.

Come detto già in alcuni dei nostri precedenti articoli, un possibile match tra Conor McGregor e Khabib Nurmagomedov non sarà realizzabile prima dell'autunno inoltrato: questo perché, in prima istanza, il campione pesi leggeri UFC deve ancora scontare la squalifica inflittagli a seguito della rissa di UFC 229. Un altro punto, già sottolineato da Dana White, è rappresentato anche dall'incidenza del Ramadan, che essendo praticato da Khabib in quanto musulmano praticante gli consentirà di combattere soltanto quando il digiuno sarà terminato.