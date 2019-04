Le parole del capitano rossonero sulla sfida contro i biancocelesti.

12/04/2019

Sarà come sempre una partita speciale per lui. Alessio Romagnoli tifa Lazio ma è il capitano del Milan, per questo sente particolarmente la sfida in programma domani sera a San Siro. Un match importantissimo per il Diavolo, che non può assolutamente fallire se vuole andare in Champions League nella prossima stagione.

Ci aspettano sette finali - ha dichiarato Romagnoli a Sky Sport - a cominciare da quella contro la Lazio. Affrontiamo una squadra forte e per me sarà una partita speciale, ho sempre tifato Lazio e la porto nel cuore, ma da avversario darò il massimo per batterla. Sono molto contento per lo striscione che mi ha dedicato la Curva Nord all'andata, ma saremo avversari

Sulla Juventus e sugli errori di Fabbri:

Pensiamo solo al campo, al resto pensa la società che con Leonardo ha già espresso il suo pensiero. Cosa scelgo tra Coppa Italia e qualificazione in Champions? Vorrei entrambe le cose, non me ne basta una. Dobbiamo vincere più partite e sbagliare di meno, restando uniti

